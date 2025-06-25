Як кава впливає на здоров’я серця: науковці виявили корисні властивості

Кава. / © pixabay.com

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Кава не лише допомагає краще пробудитися зранку. Цей популярний напій пов'язаний зі зниженням ризику певних захворювань. Так, у людей з діабетом, які вживали від однієї до чотирьох чашок на день, знижувався ризик серцевих захворювань.

Про це йдеться у матеріалі Earth.com

Лікарка невідкладної допомоги Леана Вень наголошує, що докази щодо користі кави дуже вагомі. Вживання кави може бути корисними як для серця, так і для регулювання рівня цукру в крові.

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Дослідники наголошують, що регулярне вживання помірної кількості кави може бути пов’язане із нижчим рівнем загальної смертності. Зокрема, йдеться про зниження ймовірності серцево-судинних хвороб. Вчені вказують на антиоксидантні компоненти в каві сорту арабіка, які можуть відігравати певну роль у захисті клітин від стресу.

Деякі сорти кави містять речовини, які можуть допомогти організму контролювати рівень холестерину. Ці природні агенти підтримують активність інсуліну, що є фактором підтримки здорового рівня глюкози. У поєднанні зі здоровим харчуванням, кілька чашок кави можуть підтримувати загальний метаболічний баланс.

Ключове - це помірність

Безпечна межа - близько 400 міліграмів кофеїну на день. Це приблизно дорівнює чотирьом чашкам по 240 мл. Збалансований підхід допомагає контролювати потенційні негативні наслідки.

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Перевищення цього показника може спровокувати безсоння або нервозність. Людям із серцевими захворюваннями слід звернути увагу на такі симптоми, як серцебиття, якщо вони вживають багато кави. Крім того, надмірне вживання кофеїну порушує травлення або нерви.

Вплив кави на організм

Кофеїн стимулює центральну нервову систему, а тому може тимчасово підвищити пильність та концентрацію. Крім того, він блокує дію нейромедіатора, який викликає сонливість. Кава також стимулює вивільнення дофаміну та норадреналіну – речовин, пов’язаних із настроєм та енергією.

Вплив на рівень цукру в крові та інсуліну

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Помірне споживання кави пов'язане з покращеною чутливістю до інсуліну. Це допомагає організму ефективніше переміщувати глюкозу з крові в клітини. Цей ефект може знизити ризик розвитку діабету 2 типу та допомогти людям з цим захворюванням краще контролювати рівень цукру в крові.

Кофеїн також може по-різному впливати на метаболізм глюкози. У деяких людей він може незначно підвищувати рівень цукру в крові протягом короткого часу. Вплив, ймовірно, залежить від генетики, толерантності до кофеїну та того, що їдять з кавою або після неї.

Кому корисна кава

Більшість дорослих можуть насолоджуватися помірною звичкою пити каву. Вагітним потрібно обмежити щоденне споживання кофеїну до 200 міліграмів, щоб зменшити потенційні проблеми. Дітям до 12 років варто повністю уникати кофеїну.

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Дорослі з діабетом 2 типу, здається, отримують деякі переваги від помірного споживання кави. Велике опитування показало: хто вживає кілька чашок кофеїну щодня, мали нижчий рівень ускладнень порівняно з тими, хто не вживає її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як кофеїн змінює роботу мозку та чому заважає нам виспатися.