Як харчування може продовжити ваше життя: дієтологи назвали суперпродукти, які варто спробувати

Продукти / © unsplash.com

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Правильне харчування — це одна з найпотужніших інвестицій у власне довголіття. За словами експертів, суперпродукти, тобто продукти з високою концентрацією антиоксидантів, мінералів і корисних жирів, можуть зміцнювати імунну систему, покращувати стан серця, мозку та навіть шкіри.

Про це пише Real Simple.

«Хоча не існує універсального визначення суперпродукту, більшість з них визначаються високим вмістом антиоксидантів, вітамінів, клітковини та жирних кислот, які в сукупності мають профілактичну дію проти хвороб», — пояснює дієтолог Дрю Росалес.

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Ось 9 суперпродуктів, які можуть стати вашими союзниками на шляху до здорового й довгого життя:

Кімчі

Ферментована капуста не лише збагачена пробіотиками, які покращують мікробіом кишківника, а й містить вітаміни A, C, залізо та калій. «Цей продукт знижує запалення, покращує імунітет і навіть впливає на настрій», — розповідає нутриціологиня Олена Бакович (MS, RDN, CNSC). Їжте кімчі сирим, додаючи до салатів або сендвічів, щоб зберегти користь живих культур.

Порошок куркуми

Завдяки вмісту куркуміну спеція має сильну антиоксидантну дію. Куркумін допомагає за запальних процесів, захищає мозок і може знижувати ризик таких хвороб, як артрит, розсіяний склероз чи навіть рак. Щоб максимізувати засвоєння, додавайте до куркуми чорний перець.

Чорниця

Одна чашка цієї ягоди містить вітаміни C, K та марганець. Але головне — це антоціани, які надають чорниці її глибокого кольору та допомагають знизити ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу. «Антиоксиданти в чорниці уповільнюють старіння клітин і зменшують запалення», — зазначає Росалес.

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Авокадо

Джерело мононенасичених жирів, авокадо знижує «поганий» холестерин і зміцнює серце. Крім того, воно багате вітамінами E, K, B-групи та калієм. Жири в авокадо підтримують здоров’я шкіри, клітин і мозку.

Шпинат

Цей зелений овоч — справжній чемпіон серед листової зелені. Вітаміни A і C, магній, залізо, клітковина — все це підтримує зір, травлення і когнітивну функцію. «Лютеїн і зеаксантин захищають очі та мозок, що особливо важливо з віком», — підкреслює Бакович.

Капуста калі

Улюблениця сучасних дієтологів, калі містить вітаміни A, C і K, кальцій, калій, марганець і магній. Вона зміцнює імунітет, кістки та підтримує обмін речовин. Її легко додавати до смузі, салатів і запіканок.

Сочевиця

Джерело рослинного білка, фолієвої кислоти, заліза, магнію, цинку та поліфенолів. Сочевиця підтримує м’язову масу, стабілізує рівень цукру та знижує ризик серцево-судинних хвороб. Для кращого засвоєння її рекомендують попередньо замочувати.

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Насіння чіа

Маленьке, але потужне: чіа містить клітковину, омега-3 жирні кислоти, кальцій, магній та антиоксиданти. Насіння підтримує здоров’я кишківника, кісток і серця. Його легко додати в йогурт, смузі або нічну вівсянку.

Темпі

Ферментований соєвий продукт — чудове джерело білка, пробіотиків і мінералів. Він підтримує м’язи, зміцнює кістки та покращує роботу травної системи. Додайте темпі в рагу, салати або замініть ним м’ясо у звичних стравах.

Важливо пам’ятати: не лише окремі продукти впливають на тривалість життя, а й загальний стиль харчування. Дієтологи радять:

споживати щонайменше 5 порцій овочів і фруктів щодня,

скоротити кількість цукру,

замінити прості вуглеводи на цільнозернові.

«Ці прості звички в поєднанні з суперпродуктами можуть суттєво знизити ризик розвитку хронічних хвороб», — каже Росалес.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що для захисту мозку від старечих захворювань і збереження його активності до глибокої старості медичні експерти рекомендують їсти чорницю та горіхи. Ці два продукти в тандемі діють як природній щит проти когнітивних вікових розладів.