Як коливання температури б’є по самопочуттю: лікарка пояснила

Різкі стрибки температури — стрес для організму. Комфорт — +20…+25°C, усе вище — вже спека. Саме тому з’являються слабкість, апатія та головний біль — і це не завжди про втому.

Про це розповіла лікарка-кардіологиня Центру кардіології та кардіохірургії Олександра Телегузова у коментарі «Київ24» та пояснила, як коливання температури б’є по самопочуттю.

«Додаються також зміни тиску, зневоднення і стрес. Особливо це відчувають люди з мігренню — напади можуть частішати», — зазначила вона.

Фахівчиня радить пити більше води, уникати навантажень у спеку, користуватись SPF — щоб захистися від раку шкіри, меланоми тощо.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 травня, в Україні очікуються дощі та навіть грози. Опади у західних регіонах зумовить атмосферний фронт. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Окрім того, у другій половині дня і ввечері локальні дощі досягнуть Вінницької, Житомирської та Київської областей. На решті території України втримається суха погода.

