Як можна полегшити біль при артриті, без ліків: лікар назвав один простий продукт

Мільйони людей страждають від болю та запалення, спричинених артритом, особливо взимку, коли симптоми погіршуються. Експерт у галузі охорони здоров’я розповів про просту щоденну заміну продукту на кухні, яка може полегшити ваш стан.

Про це пише The Mirror.

Симптоми артриту, такі як біль, запалення та скутість, можуть погіршуватися взимку. Це відбувається тому, що низькі температури посилюють чутливість до болю, уповільнюють кровообіг і можуть спровокувати м’язові спазми. Попри те, що ліків проти артриту немає, існують способи зменшити біль та полегшити інші симптоми.

Лікар Саїд Надім Аббас, який спеціалізується на лікуванні суглобів стовбуровими клітинами, пояснив, що полегшення болю при артриті може початися зі звичайного продукту, який майже у кожного на кухні. Він радить замінити вашу звичайну олію на оливкову.

За словами лікаря Аббаса, її натуральна перцева сполука, олеокантал, впливає на той самий ферментний шлях, на який впливають деякі поширені знеболювальні засоби, допомагаючи зменшити запальні сигнали. Проте він наголосив, що це «не ліки» і «олія не замінить призначеного вам лікування».

Оливкова олія / © Pexels

Цю пораду підтверджують експерти з Фонду артриту. Вони пояснюють, що оливкова олія першого віджиму (Extra Virgin) містить не лише корисні для серця жири, але й олеокантал — речовину, яка за властивостями подібна до нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗЗ). Фахівці рекомендують вживати від двох до трьох столових ложок цієї олії щодня, якщо це можливо, для досягнення протизапального ефекту.

Водночас дослідження, оприлюднене у фаховому журналі «Nutrients» у 2017 році, також підтверджувало користь оливкової олії для пацієнтів з остеоартритом.

Науковці дійшли висновку, що «Оливкова олія та її похідні демонструють потенціал у запобіганні пошкодженню хряща внаслідок остеоартриту» завдяки їхній антиоксидантній та протизапальній дії.

Однак автори зазначили, що ці результати потребують додаткової перевірки. Вони зауважили, що, хоча поточні дослідження на людях показують покращення показників болю та функціональності після перорального чи місцевого застосування екстракту оливи, для остаточного підтвердження потрібні добре сплановані клінічні випробування.

