Як не набрати зайві кілограми та не переїдати на Великдень

На Великдень українці готують безліч смачних страв й багато ходять у гості до родичів та друзів / © Pixabay

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Великодні свята — це період, коли дуже легко набрати кілька зайвих кілограмів. Смачна паска, крашанки, м’ясні страви та відсутність фізичного навантаження лише сприяють цьому.

Як утримати форму та не набрати зайвої ваги

Збалансуйте свій раціон: якщо ви з’їли шматочок паски, зменште кількість інших вуглеводів та жирів у наступних прийомах їжі.

Уникайте зайвих солодощів: крім паски, великодній стіл часто рясніє іншими солодощами. Намагайтеся обмежити їх споживання або оберіть один вид у невеликій кількості.

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Не забувайте про фізичну активність

Зберігайте водний баланс в організмі: за день до застілля обов’язково випийте свою добову норму води, а під час нього — ще близько 500 мл. Так ваш шлунок наповниться рідиною, що не дасть вам переїсти за святковим столом. А також намагайтесь не пити соків чи солодкої води, адже вони є дуже калорійні.

Вживайте їжу маленькими порціями: насичення приходить не одразу, а за 20 хвилин після того, як їжа потрапляє до організму. Тому найкраще не поспішати, а їсти повільно, насолоджуючись їжею. Вживайте їжу маленькими порціями — так ви уникнете неприємних відчуттів після.

Робіть акцент на овочі: після такої кількості вуглеводів та білків додавання клітковини буде найрозумнішим рішенням. Вживайте багато овочів з кожним прийомом їжі, і їжа засвоюватиметься краще.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.