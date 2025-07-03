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Як не отруїтись у спеку: п’ять правил, які збережуть здоров’я
Отруїтись у спеку легко, якщо не дотримуватись базових правил. Як цього уникнути — пояснює лікар.
У спеку продукти псуються значно швидше, а ризик отруєнь зростає. У таких умовах дотримання правил харчової гігієни — критично важливе. Експерт радить дотримуватись п’ять простих, але ефективних правил.
Про них в етері каналу КИЇВ24 розповів лікар-гастроентеролог Олег Швець.
Перше — дотримання чистоти. Важливо мити руки, посуд, поверхні та кухонні прилади перед приготуванням їжі.
Друге — сирі продукти потрібно зберігати окремо від готових, зокрема в холодильнику. Не можна ставити сире м’ясо на полицю вище за готові страви.
Третє — контроль температури. У холодильнику має бути достатньо холодно, а їжу потрібно готувати до повної готовності.
Четверте — не можна розморожувати продукти за кімнатної температури, особливо в спеку.
П’яте — не купуйте і не вживайте продукти, які мають підозрілий запах, смак чи вигляд. Також важливо пити лише чисту воду.
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