Як не отруїтись у спеку: п’ять правил, які збережуть здоров’я

Як не отруїтись у спеку / © unsplash.com

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У спеку продукти псуються значно швидше, а ризик отруєнь зростає. У таких умовах дотримання правил харчової гігієни — критично важливе. Експерт радить дотримуватись п’ять простих, але ефективних правил.

Про них в етері каналу КИЇВ24 розповів лікар-гастроентеролог Олег Швець.

Перше — дотримання чистоти. Важливо мити руки, посуд, поверхні та кухонні прилади перед приготуванням їжі.

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Друге — сирі продукти потрібно зберігати окремо від готових, зокрема в холодильнику. Не можна ставити сире м’ясо на полицю вище за готові страви.

Третє — контроль температури. У холодильнику має бути достатньо холодно, а їжу потрібно готувати до повної готовності.

Четверте — не можна розморожувати продукти за кімнатної температури, особливо в спеку.

П’яте — не купуйте і не вживайте продукти, які мають підозрілий запах, смак чи вигляд. Також важливо пити лише чисту воду.

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Нагадаємо, у Калинівці на Вінниччині після вживання шаурми до лікарні потрапили 25 людей, серед них семеро дітей. Заклад громадського харчування тимчасово закрили.

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