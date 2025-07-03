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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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291
Час на прочитання
1 хв

Як не отруїтись у спеку: п’ять правил, які збережуть здоров’я

Отруїтись у спеку легко, якщо не дотримуватись базових правил. Як цього уникнути — пояснює лікар.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Як не отруїтись у спеку

Як не отруїтись у спеку / © unsplash.com

У спеку продукти псуються значно швидше, а ризик отруєнь зростає. У таких умовах дотримання правил харчової гігієни — критично важливе. Експерт радить дотримуватись п’ять простих, але ефективних правил.

Про них в етері каналу КИЇВ24 розповів лікар-гастроентеролог Олег Швець.

Перше — дотримання чистоти. Важливо мити руки, посуд, поверхні та кухонні прилади перед приготуванням їжі.

Друге — сирі продукти потрібно зберігати окремо від готових, зокрема в холодильнику. Не можна ставити сире м’ясо на полицю вище за готові страви.

Третє — контроль температури. У холодильнику має бути достатньо холодно, а їжу потрібно готувати до повної готовності.

Четверте — не можна розморожувати продукти за кімнатної температури, особливо в спеку.

П’яте — не купуйте і не вживайте продукти, які мають підозрілий запах, смак чи вигляд. Також важливо пити лише чисту воду.

Нагадаємо, у Калинівці на Вінниччині після вживання шаурми до лікарні потрапили 25 людей, серед них семеро дітей. Заклад громадського харчування тимчасово закрили.

Ще один трагічний випадок стався на Тернопільщині: троє дітей загинули після споживання млинців із дикорослими грибами. П’ятеро — у важкому стані. Мати дітей підозрюється у злочинній недбалості.

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