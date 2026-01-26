Як не замерзнути в холодній квартирі: поради лікарки

Опалення у квартирі / © iStock

За умов холоду в оселях і перебоїв з опаленням українцям варто зосередитися не на обігріванні приміщення, а на збереженні тепла власного тіла за допомогою правильного одягу та багатошаровості.

Про це розповіла лікарка-кардіологиня Олександра Телегузова у етері Київ24.

За її словами, одним із ключових принципів зігрівання є правило трьох шарів одягу. «Одне із основних ключових правил, які я для себе зрозуміла — це потрібно гріти не приміщення, а себе. І от, власне, одяг і тепло тіла — це є базою для цього», — пояснила вона. Кардіологиня зазначила, що оптимальним варіантом є поєднання майки, светра та теплого жилета, адже саме багатошаровість дозволяє ефективно утримувати тепло.

Особливу увагу лікарка радить приділяти нижньому шару одягу. За її словами, він має бути виключно бавовняним або термобілизною. «Нижній шар одягу повинен бути обов’язково бавовняний, в жодному разі не вовняний, тому що він буде, навпаки, накопичувати і сприяти тому, що людина пітнітиме і швидше замерзатиме», — наголосила Телегузова. Вона пояснила, що через втрату рідини організм швидше охолоджується, тому правильний вибір матеріалів є критично важливим.

Говорячи про зігрівання ніг, кардіологиня застерегла від поширеної помилки з кількома парами бавовняних шкарпеток. «Не потрібно одягати на ноги дві пари бавовняних шкарпеток, тому що ноги спітніють і замерзнуть ще швидше», — зазначила вона. Натомість варто обирати відповідні теплі матеріали та доповнювати одяг флісовими або утепленими речами.

Телегузова також звернула увагу на те, що в нинішніх реаліях теплий верхній одяг може стати частиною домашнього гардероба. «Не соромтеся цього — такі умови життя і такі реалії, що верхній одяг наразі стає вже і домашнім одягом», — сказала лікарка, додавши, що теплі куртки чи жилети навіть у квартирі допомагають зберігати тепло. Вона підкреслила важливість захисту ніг, шиї, попереку та грудей, а за потреби — використання рукавичок у холодному приміщенні.

Окремо кардіологиня наголосила на користі теплих ніг під час сну. «Спати в шкарпетках — це також нормально, тому що теплі ноги — це, відповідно, тепле серце, кращий сон і краща теплогенерація», — пояснила вона. За її словами, носіння шапки вдома також є цілком обґрунтованим, адже значна частина тепла втрачається через голову.

Крім того, лікарка порадила подбати про тепло знизу, оскільки холодна підлога підвищує ризик переохолодження всього організму. Вона рекомендує використовувати килимки, картон, пінку або ковдри під ноги та пам’ятати, що холодна підлога може сприяти захворюванням.

На завершення Олександра Телегузова порадила створити в оселі одну максимально утеплену кімнату, в якій сім’я проводитиме більшість часу, що дозволить ефективніше зберігати тепло та зменшити навантаження на організм у період холодів.

