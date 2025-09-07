Як нічна білизна шкодить здоров’ю: експерти розповіли про шість прихованих загроз

Ліжко / © Pixabay

Сон людини залежить не тільки від вибору подушки, але й від вибору піжами. Фахівці наголошують, що для здорового сну ключову роль відіграють натуральні матеріали, не надто тісний крій і своєчасне прання нічного одягу.

Невдалий підбір нічного одягу може призвести до серйозних захворювань, пише Daily Express.

Фахівці попередили про шість потенційних загроз для здоров’я, які може спричинити ваш нічний одяг.

1. Ризик інфекційних захворювань

Вологість і тепло, які утворюються під час сну в щільному одязі, — ідеальне середовище для бактерій і грибків. Це головна причина вагінальних інфекцій та захворювань сечової системи у жінок.

Чоловіки також ризикують, оскільки грибок часто виникає в паху. Ризик стає ще вищим, якщо спати в білизні, яку вже носили протягом дня, адже на ній залишаються бактерії.

Експерти наголошують: навіть бавовняна білизна не може бути безпечною, якщо вона затісна. Найкраща профілактика таких захворювань — білизна вільного крою або сон без одягу.

2. Подразнення шкіри та висипи

Ніч — це час, коли шкіра має відпочивати, але спідня білизна може заважати цьому процесу.

Туга резинка, синтетична тканина або мереживо можуть тертися об шкіру, особливо якщо ви неспокійні під час сну. Разом з потом це часто призводить до почервоніння, висипу або грибка.

Якщо ви хворієте на екзему, сон у такому одязі може її призвести до її загострення.

3. Проблеми із чоловічим здоров’ям

Вчені з’ясували, що у чоловіків, які носять вільну, не тісну білизну, сперматозоїдів більше і вони якісніші, ніж у тих, хто віддає перевагу більш тісним моделям.

Сон / © Credits

Затісна спідня білизна, особливо під час сну може негативно вплинути на якість сперми та з часом на фертильність.

Фахівці наголошують, що для чоловіків сон без спідньої білизни підтримує репродуктивну функцію та покращує стан здоров’я.

4. Висипи та неприємний запах

Шкіра має здатність до відновлення під час сну. Однак цей процес буде успішним за наявності належної вентиляції. Білизна зменшує потік повітря до деяких важливих ділянок тіла, утримуючи бактерії та піт близько до шкіри.

Поганий кровообіг може призвести до запалення волосяних фолікулів, закорковувати пори та спричиняти неприємні запахи.

Іноді погана циркуляція повітря може спричиняти висипання, схожі на акне, в області стегон та паху.

Фахівці зазначають, що знявши спідню білизну, шкіра може дихати та ефективніше відновлюватися.

5. Порушення якості сну

Щоб добре виспатися, потрібно бути зручним, своєю чергою тісна або незручна спідня білизна може це зіпсувати. Вона може натирати, впиватися в шкіру і заважати вам.

Навіть якщо ви не прокидаєтесь повністю, ваш сон стає гіршим. Через це вранці ви можете почуватися розбитим і втомленим.

6. Гормональний збій у жінок

Більшість спідньої білизни виготовляється зі штучних тканин, які обробляють різною хімією (барвниками, засобами від займання). Під час довгого носіння, особливо вночі, ці хімічні речовини можуть потрапляти на шкіру.

Дослідження показують, що ці речовини можуть нашкодити нашій гормональній системі. Повні наслідки ще невідомі, тому лікарі радять бути обережними.

Найпростіший спосіб — не носити спідню білизну під час сну, щоб уникнути зайвого контакту з хімікатами.

