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- Здоров’я
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Як обрати шоколад, який не зашкодить здоров'ю: поради нутриціолога
Оптимальна користь для здоров’я починається зі 70% какао — саме така концентрація покращує стан судин і зменшує запалення.
Шоколад — один із найпопулярніших смаколиків, та не всі його види однаково безпечні для здоров’я.
Як знайти серед сотень упаковок на полицях справді якісний продукт — пояснила нутриціолог Людмила Матішинець.
Який вміст какао вважається корисним
Оптимальна користь для здоров’я починається зі 70% какао — саме така концентрація забезпечує наявність флавоноїдів, які діють як антиоксиданти, покращують стан судин і зменшують запалення.
85% какао — містить ще більше корисних речовин і менше цукру
99% какао — майже не містить цукру, але має гіркий смак, який не всім до вподоби
Скільки чорного шоколаду можна їсти
Фахівці радять вживати 20–30 г шоколаду з 85% вмістом какао кілька разів на тиждень.
Зокрема, дослідження показали, що щоденне споживання такого шоколаду протягом трьох тижнів:
знижує рівень негативних емоцій
покращує мікробіом кишечника
сприяє кращому психоемоційному стану
Склад, на який варто звернути увагу
Корисні інгредієнти:
какао-маса, какао-масло
тростинний цукор (в помірній кількості)
натуральна ваніль або екстракт ванілі
Чого краще уникати:
пальмова олія, гідрогенізовані жири
ванілін (синтетичний ароматизатор)
емульгатори типу Е476
мальтодекстрин, глюкозні сиропи
Звертайте увагу не лише на відсоток какао — в складі може бути 70% какао, але цукор стоїть першим у списку інгредієнтів, а це означає, що його в складі найбільше.
Ідеально, якщо цукру не більше 20–25 г на 100 г шоколаду, а в списку інгредієнтів він займає третє місце чи нижче.
Що з підсолоджувачами
Шоколад на основі еритриту, стевії чи алулози може бути гарною альтернативою, якщо ви уникаєте цукру (наприклад, за діабету чи на дієті).
Аспартам і сукралоза — небажані через неоднозначні дослідження щодо їхнього впливу на метаболізм.
Корисні та шкідливі добавки
Що можна:
горіхи (мигдаль, фундук, волоські)
ублімовані ягоди
какао-крупка
Чого краще уникати:
карамель, трюфелі, печиво, маршмелоу
цукати в сиропі, особливо з глюкозно-фруктозним складом
Правильний вибір шоколаду — це не тільки про смак, а й про свідомий підхід до харчування.
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