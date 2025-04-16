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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
2 хв

Як обрати шоколад, який не зашкодить здоров'ю: поради нутриціолога

Оптимальна користь для здоров’я починається зі 70% какао — саме така концентрація покращує стан судин і зменшує запалення.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Шоколад

Шоколад. / © Unsplash

Шоколад — один із найпопулярніших смаколиків, та не всі його види однаково безпечні для здоров’я.

Як знайти серед сотень упаковок на полицях справді якісний продукт — пояснила нутриціолог Людмила Матішинець.

Який вміст какао вважається корисним

Оптимальна користь для здоров’я починається зі 70% какао — саме така концентрація забезпечує наявність флавоноїдів, які діють як антиоксиданти, покращують стан судин і зменшують запалення.

  • 85% какао — містить ще більше корисних речовин і менше цукру

  • 99% какао — майже не містить цукру, але має гіркий смак, який не всім до вподоби

Шоколад. / © Unsplash

Шоколад. / © Unsplash

Скільки чорного шоколаду можна їсти

Фахівці радять вживати 20–30 г шоколаду з 85% вмістом какао кілька разів на тиждень.

Зокрема, дослідження показали, що щоденне споживання такого шоколаду протягом трьох тижнів:

  • знижує рівень негативних емоцій

  • покращує мікробіом кишечника

  • сприяє кращому психоемоційному стану

Склад, на який варто звернути увагу

Корисні інгредієнти:

  • какао-маса, какао-масло

  • тростинний цукор (в помірній кількості)

  • натуральна ваніль або екстракт ванілі

Чого краще уникати:

  • пальмова олія, гідрогенізовані жири

  • ванілін (синтетичний ароматизатор)

  • емульгатори типу Е476

  • мальтодекстрин, глюкозні сиропи

Шоколадні цукерки. / © pixabay.com

Шоколадні цукерки. / © pixabay.com

Звертайте увагу не лише на відсоток какао — в складі може бути 70% какао, але цукор стоїть першим у списку інгредієнтів, а це означає, що його в складі найбільше.

Ідеально, якщо цукру не більше 20–25 г на 100 г шоколаду, а в списку інгредієнтів він займає третє місце чи нижче.

Що з підсолоджувачами

Шоколад на основі еритриту, стевії чи алулози може бути гарною альтернативою, якщо ви уникаєте цукру (наприклад, за діабету чи на дієті).

Аспартам і сукралоза — небажані через неоднозначні дослідження щодо їхнього впливу на метаболізм.

Корисні та шкідливі добавки

Що можна:

  • горіхи (мигдаль, фундук, волоські)

  • ублімовані ягоди

  • какао-крупка

Чого краще уникати:

  • карамель, трюфелі, печиво, маршмелоу

  • цукати в сиропі, особливо з глюкозно-фруктозним складом

Правильний вибір шоколаду — це не тільки про смак, а й про свідомий підхід до харчування.

Раніше ми розповідали, як правильно вживати імбир і навіщо.

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