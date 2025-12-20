Як омолодити мозок на 8 років: вчені назвали чотири прості звички, що подовжують життя

Фото ілюстративне / © iStock

Реклама

Вчені з Університету Флориди з’ясували, що ваш мозок може стати на вісім років молодшим завдяки лише кільком корисним звичкам.

Про це пише Daily Mail.

Як стверджують вчені, прояв оптимізму, міцний сон, управління стресом та спілкування з близькими буквально «омолоджують» тканини мозку.

Реклама

Протягом двох років дослідження спостерігало за 128 людьми середнього та старшого віку, більшість з яких — жінки з хронічним болем у колінах.

За допомогою МРТ та машинного навчання науковці визначили «вік мозку» кожного учасника. Результати показали, що ті, хто мав найсприятливіші психологічні показники та здоровий спосіб життя, мали мозок до восьми років молодшим за свій фактичний вік.

Водночас такі фактори труднощів, такі як хронічний біль, низький дохід, недостатня освіта та соціальна незахищеність, були пов’язані мозком, який виглядав старіше.

Однак дослідники виявили, що хоча вплив труднощів на старіння мозку з часом слабшав, переваги позитивних факторів способу життя були сильнішими та тривалішими.

Реклама

Відмова від куріння та контроль ваги також критично важливі для молодості мозку.

Керівниця дослідження Кімберлі Сібілле з Університету Флориди наголошує, що здорові звички не просто зменшують біль, а реально зміцнюють організм на всіх рівнях.

Результати досліджень підтверджують, що психічний стан та спосіб життя рятують мозок навіть за наявності хронічних хвороб. Крім того, вчені припускають, що на тривалість життя впливають і певні риси характеру.

Дослідники з Університету Лімерика проаналізували дані понад 500 тисяч людей і з’ясували, як характер впливає на тривалість життя. Виявилося, що рівень смертності прямо залежить від рис особистості:

Реклама

невротизм: тривожні та емоційно нестабільні люди мають на 3% вищий ризик передчасної смерті;

сумлінність: дисципліна та організованість знижують ризик смерті на 10%;

екстраверсія: товариськість зменшує ризик на 3% (найсильніше це помітно в США та Австралії).

Зв’язку між тривалістю життя та відкритістю чи доброзичливістю вчені не знайшли.

«Особистість є критичним фактором здоров’я та довголіття, а її вплив за масштабами подібний до загальновизнаних факторів громадського здоров’я, таких як соціально-економічний статус», — зазначила керівниця дослідження Мара Макгіхан.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.