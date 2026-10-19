Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік / © pexels.com

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В останню неділю жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час — переведемо стрілки годинників на годину назад. Для організму така зміна часто стає відчутним потрясінням.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Аби перехід на зимовий час пройшов непомітно, почніть перебудовувати свій графік приблизно за тиждень до потрібної дати.

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Відступіть назад, доки годинники не перевели

Порада дуже проста: переведіть годинник вперед не у неділю, а в суботу. Це змотивує вас лягти спати раніше, і не вдарить так боляче по вашому самопочуттю, коли прокинетеся наступного ранку.

Фахівці також радять протягом тижня перед зміною часу лягати спати щодня на 15 хвилин раніше.

Перегляньте свої звички щодо сну

Вимикайте електронні прилади щонайменше за годину до того, як підете спати, адже блакитне світло може заважати сонливості.

Уникайте прийому їжі, а також алкоголю і кави перед сном, і виконайте особливий ритуал перед сном.

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Це може бути ванна з теплою водою, м’яке розтягнення чи йога.

Змініть ранкові ритуали

Правильна схема засинання і пробудження — це ключ до плавної зміни часу. Лише один день не зможе зруйнувати його.

Денне світло за вікном — порада вашому внутрішньому годиннику припинити продукувати мелатонін, гормон, який змушує вас почуватись сонними. Якщо ви чутливі до зміни часу, не перевантажуйте перші кілька днів після переведення годинника. Забагато справ зроблять втому ще гіршою.

Серед ознак поганого самопочуття в період переведення часу:

втома

втрата концентрації

невчасний апетит

дискомфорт шлунково-кишкового тракту

загострення серцево-судинних проблем

часта зміна настрою

Нагадаємо, що Україна входить до переліку з 70 країн світу, де навесні та восени традиційно переводять стрілки годинників. А 120 країн такої практики не мають.

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