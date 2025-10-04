- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 19
- Час на прочитання
- 2 хв
Як пережити осінь без хвороб: прості поради, що працюють
Осінь — це не лише пора змін природи та теплого одягу, а й сезон підвищеного ризику захворювань. Восени організм людини особливо вразливий до вірусних та простудних інфекцій.
Осінь — сезон загострення багатьох хронічних хвороб, а також появи деяких «класичних» осінніх захворювань. Сезонна алергія, застуда, епідемії грипу– це, на жаль, далеко не повний перелік осінніх загроз здоров’ю.
Водночас з переходом до холодної погоди, дощів і вогкості, а також короткого світлового дня в більшості випадків знижується і імунітет людини. Тому організм стає вразливим до інфекцій та вірусів. Також через зниження імунітету дають про себе знати і хронічні хвороби.
Лікарі кажуть, що одна з головних причин осіннього загострення — це зниження рухової активності. Зазвичай влітку ми гуляємо, намагаємося вийти на природу частіше, а ось восени цього робити зовсім не хочеться. У великому місті на осіннє загострення хронічних захворювань також впливає погана екологія та забруднення повітря.
Найпоширеніші осінні хвороби:
Застуда та ГРВІ
Грип
Пієлонефрит (запалення нирок)
Герпес
Загострення хронічних хвороб суглобів
Загострення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки
Сезонна алергія (зазвичай на пилок бур’янів)
Дерматози
Нервові і психічні розлади
Лікарі вважають, що можна запобігти більшості осінніх загострень, якщо дотримуватися простих правил:
дотримуватись режиму дня та загартовуватись
вести фізично активний та здоровий спосіб життя
дотримуватись питного режиму
уникати місць скупчення людей, що зменшить ризик захворювання в рази
зволожувати повітря, провітрювати, дотримуватись чистоти та робити вологе прибирання
промивати ніс сольовим розчином
Під час осінніх холодів обов’язково правильно харчуйтеся:
додавайте у раціон більше фруктів та овочів
включити до раціону більше жирної морської риби, горіхів
намагайся їсти відварене м’ясо, а не жирне
Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня в Україні розпочався новий епідемічний сезон на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), який триватиме до травня 2026 року. У цьому сезоні, як і в попередні, очікується циркуляція вірусів грипу А не субтипований, А (H1)pdm09, А (H3) та В.