Як пережити осінь без хвороб: прості поради, що працюють

Осінь — пора хвороб

Осінь — сезон загострення багатьох хронічних хвороб, а також появи деяких «класичних» осінніх захворювань. Сезонна алергія, застуда, епідемії грипу– це, на жаль, далеко не повний перелік осінніх загроз здоров’ю.

Водночас з переходом до холодної погоди, дощів і вогкості, а також короткого світлового дня в більшості випадків знижується і імунітет людини. Тому організм стає вразливим до інфекцій та вірусів. Також через зниження імунітету дають про себе знати і хронічні хвороби.

Лікарі кажуть, що одна з головних причин осіннього загострення — це зниження рухової активності. Зазвичай влітку ми гуляємо, намагаємося вийти на природу частіше, а ось восени цього робити зовсім не хочеться. У великому місті на осіннє загострення хронічних захворювань також впливає погана екологія та забруднення повітря.

Найпоширеніші осінні хвороби:

Застуда та ГРВІ

Грип

Пієлонефрит (запалення нирок)

Герпес

Загострення хронічних хвороб суглобів

Загострення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки

Сезонна алергія (зазвичай на пилок бур’янів)

Дерматози

Нервові і психічні розлади

Лікарі вважають, що можна запобігти більшості осінніх загострень, якщо дотримуватися простих правил:

дотримуватись режиму дня та загартовуватись

вести фізично активний та здоровий спосіб життя

дотримуватись питного режиму

уникати місць скупчення людей, що зменшить ризик захворювання в рази

зволожувати повітря, провітрювати, дотримуватись чистоти та робити вологе прибирання

промивати ніс сольовим розчином

Під час осінніх холодів обов’язково правильно харчуйтеся:

додавайте у раціон більше фруктів та овочів

включити до раціону більше жирної морської риби, горіхів

намагайся їсти відварене м’ясо, а не жирне

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня в Україні розпочався новий епідемічний сезон на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), який триватиме до травня 2026 року. У цьому сезоні, як і в попередні, очікується циркуляція вірусів грипу А не субтипований, А (H1)pdm09, А (H3) та В.