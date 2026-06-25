Як пережити сильну спеку без кондиціонера: перевірені лайфгаки від експертів

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Не в усіх будинках в Україні та Європі встановлені кондиціонери. Десь немає фізичної можливості їх встановити, а для когось — це дороге задоволення. На Україну насувається сильна спека. Як охолодитися без кондиціонера, аби не «закипіти» у квартирі чи на роботі?

Порадами поділилися The Guardian.

Як охолодитися у спеку без кондиціонера: дієві лайфгаки

Для підтримання комфортної температури вдома важливо не впускати тепло всередину під час пікових годин. Стюарт Вокер, науковий співробітник з оцінки сталого розвитку в Університеті Шеффілда, рекомендує закривати штори або жалюзі.

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«Якщо сонце потрапляє в кімнату протягом певного періоду часу, вона нагрівається, а потім залишатиметься гарячою».

Щойно сонце заходить, вікна слід відчиняти для провітрювання та запуску прохолодного повітря у житло. Бажано встановити антимоскітні сітки, щоб залишати вікна відкритими на всю ніч. У багатокімнатних або багатоповерхових будинках під спальні варто обирати найхолодніші приміщення — зазвичай вони виходять на північ або розташовані на нижніх поверхах

Як використовувати вентилятор у спеку

Ефективність вентиляторів безпосередньо залежить від навколишньої температури. Професор Оллі Джей зазначає, що доки температура залишається нижчою за 40 °C, вентилятори активно зменшують спеку в приміщенні.

Проте за вищих показників, наприклад, +45 °C, вони прискорюють розігрівання тіла та пітніння. Для максимального ефекту охолодження кімнати краще обирати великі підлогові вентилятори.

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Менші настільні чи портативні моделі найімовірніше просто «ганятимуть» гаряче повітря та не дадуть суттєвого охолодження.

Що носити у спеку

У спекотну погоду потрібно віддавати перевагу одягу з натуральних тканин. Вибирайте речі світлих кольорів та вільних фасонів, аби нічого не «прилипало» до тіла. Найкраще вибирати речі з льону чи бавовни.

Для спідньої білизни можна вибрати тканини, що швидко поглинають вологу та сохнуть.

Питний режим та перебування на вулиці

У спекотні дні критично важливо пити більше води. Краще діяти на випередження. Випивайте свою норму води. Універсальна порція у спеку — 6–8 склянок води на день.

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Кава та чай можуть входити до кількості випитої рідини, але алкоголю потрібно уникати, особливо, якщо протягом дня у вас будуть фізичні навантаження.

На вулиці вибирайте тінисті сторони та максимально уникайте сонця з 11:00 до 15:00 через високий ультрафіолетовий індекс. Обов’язково носіть капелюх та сонцезахисні окуляри, а перед виходом з дому користуйтеся сонцезахисними кремами для обличчя та тіла.

Як швидко полегшити свій стан у спеку

Швидко полегшити стан допомагають склянка холодної води, вмивання або прикладання мокрого рушника до потилиці. Вдома дієвим методом є холодний душ чи носіння вологого одягу.

Відмовтеся від використання плити, духовки, аерогриля, які нагрівають квартиру. Для сну вибирайте постіль з бавовни, льону або шовку.

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«Щоб знизити температуру безпосередньо перед сном, прийміть прохолодний душ. Холодна вода зменшить температуру шкіри та тіла, а якщо ви залишатиметеся вологими, то отримаєте користь від додаткового випаровування під час висихання», — каже Джей.

За можливості перебудуйте свій графік так, щоб уникати активностей на вулиці у найспекотніші години. Так ви знизите ризики теплового стресу. Особливу обережність мають виявляти вразливі групи — діти до 5 років, люди 65+, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями.

Коли температура перевищує +40 °C, вона стає небезпечною для всіх. У такому разі варто шукати прихистку в громадських місцях із кондиціонерами — торгових центрах, кінотеатрах чи басейнах.

Якщо температура в домі стабільно вища за +28 °C, варто подумати про кондиціонер, вентилятор чи зволожувач повітря. Окрім традиційних кондиціонерів, енергоефективною альтернативою є випарні охолоджувачі, які використовують воду для охолодження повітря і споживають небагато енергії.

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Спека: останні новини

Нагадаємо, Європу накрила аномальна хвиля тепла, зумовлена потужним антициклоном та кліматичними змінами. У Франції, Іспанії, Великій Британії та Німеччині фіксують історичні температурні рекорди — місцями до +40…+43 °C. У країнах оголошують найвищі рівні небезпеки.

Як повідомила начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха, незабаром ця спека дістанеться й України.

До кінця робочого тижня в Україні ще утримається комфортна літня погода: вночі очікується +12…+18 °C, на півдні до +22 °C, а вдень — від +24 °C до +29 °C, на півдні та заході — до +32 °C. Проте вже з вихідних ситуація кардинально зміниться через зміщення антициклону.

Першими удар сильної спеки до +35 °C і вище відчують західні області, після чого з початку наступного тижня гаряче повітря пошириться на північні та центральні регіони. Хоча температур вище +40 °C наразі не прогнозують, в Укргідрометцентрі резюмували, що наступний тиждень буде значно спекотнішим за поточний.

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