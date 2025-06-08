Як почистити свої судини в домашніх умовах: що треба їсти, щоб позбутися холестеринових бляшок

Які овочі очищують судини

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З віком судини стають менш еластичними, втрачають здатність до повноцінного кровообігу через утворення холестеринових бляшок. Цей процес має назву атеросклероз і є однією з головних причин інфарктів та інсультів. Однак уникнути небезпечних наслідків цілком реально, достатньо переглянути щоденне меню. Деякі овочі здатні ефективно підтримувати здоров’я судин, знижувати запалення, покращувати кровотік та нормалізувати тиск. Їх варто додати до свого щоденного раціону. У такий простий і природний спосіб можна знизити ризик появи серцево-судинних захворювань. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Як захистити свої судини від холестерину в домашніх умовах: які овочі треба їсти

Листова зелень. Шпинат, рукола, салат, мангольд — це потужні джерела природних нітратів. Вони сприяють утворенню оксиду азоту. Ця сполука розширює судини, покращує кровотік і знижує тиск. Капуста. Броколі, білокачанна та брюсельська капуста містять антиоксиданти, зокрема сульфорафан, який захищає артерії від запалення, зменшує стрес і сприяє детоксикації організму. Буряк. Справжній чемпіон серед овочів за вмістом нітратів. Він нормалізує тиск, активізує циркуляцію крові та зменшує ризик утворення бляшок у судинах. Помідори. Завдяки лікопіну помідори здатні знижувати рівень «поганого» холестерину та підвищувати еластичність стінок артерій. Вони також покращують загальний стан серцево-судинної системи. Часник. Містить потужну біоактивну сполуку — аліцин, яка допомагає зменшити артеріальний тиск, очищує судини, нормалізує ліпідний обмін і запобігає запальним процесам в організмі.