Як подолати дефіцит заліза без таблеток: вчені знайшли ефективну альтернативу

Науковці назвали кращий спосіб безпечно підвищити рівень заліза

Низький рівень заліза спричиняє анемію — стан, коли кров не може переносити достатню кількість кисню. Через падіння рівня гемоглобіну людина відчуває постійну втому, слабкість та втрату концентрації.

Про те, як ефективно та безпечно подолати цю проблему, пише Earth з посиланням на результати нового клінічного дослідження.

За даними ВООЗ, від анемії страждає 30% жінок віком від 15 до 49 років. Традиційно лікарі призначають синтетичні таблетки, проте вони часто викликають побічні ефекти. Але нещодавно вчені довели, що натуральні рослинні добавки можуть закрити дефіцит заліза без шкоди для травлення.

Рослинне залізо проти синтетики

Звичайні аптечні препарати найчастіше містять сульфат заліза. Якщо цей елемент не засвоюється повністю, він затримується в кишківнику і подразнює його стінки, що призводить до нудоти або закрепів. Саме через погану переносимість багато пацієнтів припиняють лікування.

Щоб знайти альтернативу, вчені провели 60-денне клінічне випробування за участю майже сотні добровольців. Їм давали капсули з рослинним залізом, отриманим із листя каррі. Результати виявилися приголомшливими: усі учасники, які приймали рослинні добавки, повідомили про хороший або дуже хороший комфорт для травлення, а рівень кисню в їхній крові значно зріс.

Несподіване відкриття щодо вітаміну С

Традиційно вважається, що для кращого засвоєння рослинного заліза необхідний вітамін С. Проте дослідження показало цікавий нюанс.

Вчені розділили учасників на групи: одні отримували лише екстракт листя каррі, інші — суміш заліза з додаванням вітаміну С (з екстракту амли), а треті пили плацебо. З’ясувалося, що рівень гемоглобіну зріс приблизно на 13% у групі, яка приймала виключно залізо, тоді як у групі з вітаміном С цей показник піднявся лише на 8%. Хоча вітамін С і допомагає залізу потрапити до крові, для підвищення самого гемоглобіну цілком достатньо чистого рослинного екстракту.

Важливе застереження від науковців

Попри позитивні результати, дослідники наголошують, що лікувати анемію варто лише після встановлення точного діагнозу, адже втома може бути наслідком інших захворювань. Надлишок заліза в організмі здатен накопичуватися та шкодити внутрішнім органам.

«Майбутні масштабні та довгострокові дослідження необхідні для підтвердження цих висновків і подальшої оцінки стійкої ефективності та безпеки різних стратегій прийому препаратів заліза», — зазначила головна дослідниця Махешварі Патель.

Науковці підкреслюють, що хоча рослинні добавки демонструють чудові результати і не викликають проблем зі шлунком, їх варто приймати під клінічним наглядом із регулярним контролем показників крові.

