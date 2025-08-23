Як полегшити біль без ліків: несподіване відкриття вчених

Таблетки

Дослідники виявили, що біль можна полегшити без медикаментів. За їхніми словами, для цього достатньо лише озвучити пацієнту його медичний діагноз.

Про це пише Daily Mail.

Психіатри з Університету Джеймса Медісона та Університету Кейс Вестерн Резерв стверджують, що якщо дати назву певній проблемі, це може полегшити її перенесення. Це явище вони назвали «ефектом Румпельштільцхена». Така назва походить від відомого казкового персонажа: його магічні сили зникли, щойно хтось дізнався його таємне ім’я.

За спостереженнями, пацієнти часто відчувають полегшення, коли їм озвучують діагноз. Це стосується як розладів (наприклад, РДУГ — розлад дефіциту уваги та гіперактивності — чи аутизм), так і звичайних проблем, таких як головний біль, спричинений стресом.

Дослідження у 2021 році, який провели вчені з Університету Бонда в Австралії, показав, що озвучення медичного діагнозу пацієнтам часто приносило полегшення, зменшувало самозвинувачення, а в деяких випадках покращило знеболення.

Інше дослідження показало, що стан пацієнтів з незрозумілими симптомами покращився, коли лікар поставив їм чіткий діагноз і дав позитивний прогноз. Це суттєво відрізнялося від результатів тих, хто не отримав відповідей на свої запитання.

Експерти кажуть, що хоча озвучування діагнозу іноді може бути осудливим, для багатьох людей називання того, що вони переживають, допомагає позбутися невизначеності — а разом з нею і частини страждань.

Дослідники помітили, що стан пацієнтів покращувався навіть без лікування, що змусило їх припустити: сама назва хвороби може мати значний позитивний вплив на здоров’я.

Таблетки / © Pexels

У статті, опублікованій в журналі BJ Psych Bulletin, експерти пояснили, що клінічний діагноз допомагає пацієнтам по-новому подивитися на свої проблеми, використовуючи «медичну призму».

Діагноз слугує не лише медичним ярликом, а й важливим соціальним інструментом. Він дає людям мову для опису своїх страждань, допомагає краще спілкуватися з лікарями та знайти спільноти підтримки з тими, хто стикається з подібними проблемами.

Також у більшості випадків діагноз дає певну «надію та заспокоєння», дозволяючи людині взяти на себе «роль хворого», від якої буде йти саме одужання.

Водночас вчені застерігають і про потенційну шкоду. Вони зазначають, що в деяких випадках діагноз може «знецінювати самоідентичність людини», що призводить до стигматизації та соціальної ізоляції.

Дослідники сподіваються, що їхні висновки допоможуть лікарям краще усвідомити вплив діагностики. Однак, вони визнають, що поки що немає достатньо клінічних доказів, щоб повністю підтвердити це явище.

Раніше вчені з’ясували, як сіль може спричинити запалення мозку. Згідно з дослідженнями, велика кількість солі активує імунні клітини в певній ділянці мозку. Це, своєю чергою, призводить до запалення та викиду вазопресину — гормону, що відповідає за функцію нирок і регуляцію артеріального тиску.

