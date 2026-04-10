Як полуниця впливає на організм: топ корисних властивостей, про які ви не знали

Калорійність свіжої полуниці складає усього 33 ккал на 100 г / © Associated Press

Полуниця – це ягода з низьким вмістом калорій, смачна і корисна. Вона є джерелом багатьох вітамінів, мінералів і рослинних сполук, які корисні здоров’я.

Вживання полуниці допомагає знижувати рівень холестерину та регулювати кров’яний тиск. Крім того, ці ягоди можуть допомогти запобігти великому сплеску рівня цукру в крові та інсуліну.

Найпоширеніші вітаміни і мінерали в полуниці:

Вітамін С. Полуниця є відмінним джерелом вітаміну С, антиоксиданту, необхідного для імунітету і здоров’я шкіри.

Марганець. Цей мікроелемент часто зустрічається у великих кількостях в цільнозернових, бобових, фруктах і овочах, він важливий для багатьох процесів у вашому організмі.

Фолієва кислота (вітамін В9). Важлива для нормального росту тканин і функціонування клітин, а також для вагітних і літніх людей.

Калій. Цей мінерал бере участь у багатьох важливих функціях організму, як-от регулювання кров’яного тиску.

Полуниця також містить залізо, мідь, магній, фосфор і вітаміни В6, К і Е.

Користь для здоров’я

Вживання полуниці пов’язано зі зниженням ризику багатьох хронічних захворювань.

Полуниця може поліпшити здоров’я серця, знизити рівень цукру в крові і допомогти запобігти раку.

Згідно з дослідженням, у людей середнього віку з добре встановленими факторами ризику серцевих захворювань ягоди можуть покращувати рівень хорошого холестерину, стабілізувати кров’яний тиск і функцію тромбоцитів.

Регулювання рівня цукру в крові. Коли вуглеводи перетравлюються, ваше тіло розщеплює їх на прості цукри і випускає в кров. Потім ваше тіло починає виділяти інсулін, який змушує клітини забирати цукор з крові і використовувати його для енергії або зберігання.

Дисбаланс в регуляції рівня цукру в крові і раціоні з високим вмістом цукру пов’язаний з підвищеним ризиком ожиріння, діабету 2 типу та хвороб серця.

Полуниця уповільнює засвоєння глюкози і знижує викиди глюкози і інсуліну після їжі, багатої на вуглеводи.

Скільки можна їсти полуниці

Якщо ви здорові і не страждаєте на хронічні захворювання ШКТ, то сміливо можете їсти досить велику кількість ягід на день. Однак, якщо у вас є виразка, гастрит, шлункові коліки або підвищена секреція шлункового соку, то полуницю у своєму раціоні слід різко обмежити — максимум 200 г на добу.

Також не слід забувати, що у людини може бути індивідуальна реакція на полуницю, також її з особливою обережністю слід вживати алергікам, маленьким дітям та майбутнім мамам.

Полуниці містять білок, який може викликати симптоми у людей, чутливих до пилку берези або яблук — стан, відомий як алергія на пилок і продукти харчування. Вважається, що білок, який викликає алергію, пов’язаний з антоціанами полуниці. Безбарвні, білі полуниці зазвичай добре переносяться людьми, які в іншому випадку були б алергіками.

Типові симптоми включають свербіж або поколювання в роті, кропив’янку, головний біль і набряк губ, обличчя, язика або горла, а також проблеми з диханням у важких випадках.

Крім того, полуниця містить гоітрогени, які можуть порушувати функцію щитовидної залози у людей з проблемами щитовидної залози.

