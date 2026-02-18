Як позбутися хропіння: лікар подівся чотирма простими порадами, які змінять ваше життя

Як позбутися хропіння / © iStock

Реклама

Британський лікар поділився чотирма простими способами, які допоможуть подолати хропіння. Для цього достатньо запровадити кілька простих змін у вашому житті.

Про це пише The Mirror.

Лікар Самі, відомий у соцмережах під ніком @ask.doctor.s пояснив, чому виникає хропіння.

Реклама

«Хропіння виникає через те, що коли ми засинаємо, м’язи нашого горла розслабляються, що призводить до звуження дихальних шляхів. Коли ми дихаємо, повітря, що проштовхується через цю вузьку щілину, викликає вібрації, і саме ці вібрації ми чуємо як хропіння», — пояснив Самі.

Не вживайте алкоголь перед сном

Щоб позбутися хропіння, лікар рекомендує обмежити алкоголь у вечірній час. Надмірне розслаблення м’язів горла лише провокує зайві звуки, тому краще закінчити з напоями за чотири години до сну. Втім, існують і інші дієві методи.

Позбудьтеся закладеності носа

Реклама

За словами лікаря, закладений ніс змушує нас дихати ротом, що лише посилює хропіння. Тому важливо вчасно лікувати алергію та очищати дихальні шляхи.

Для цього підійде звичайне промивання носа, використання спеціальних спреї проти закладеності або навіть звичайні назальні пластири, які допомагають дихати легше.

Якщо у вас алергія і ви використовуєте засоби від закладеності носа, дуже важливо прочитати інструкцію перед їх застосуванням. Окрім того, вам може знадобитися консультація у сімейного лікаря. Це пов’язано з тим, що деякі деконгестанти (судинозвужувальні препарати, що застосовуються для швидкого полегшення дихання) підходять не всім.

Їх не слід використовувати без консультації із сімейним лікарем таким групам людей:

Реклама

люди, які приймають інші ліки;

люди з діабетом;

люди з високим кров’яним тиском;

люди з гіперактивною щитовидною залозою (гіпертиреоз);

чоловіки зі збільшеною простатою;

люди з проблемами печінки, нирок, серця або кровообігу;

люди з підвищеним тиском в очах, глаукомою.

Спіть на боці

Лікар Самі радить уникати сну на спині. Він пояснив, що у такому положенні язик трохи зміщується назад, що миттєво звужує дихальні шляхи.

Натомість сон на боці може стати простим і дієвим рішенням, яке суттєво зменшить або доможе повністю подолати хропіння.

Позбудьтеся зайвої ваги

Реклама

Люди часто не усвідомлюють, що зайві кілограми накопичуються не лише на животі, а й у ділянці шиї, що буквально здавлює дихальні шляхи під час сну.

За словами Самі, навіть невелике схуднення — хоча б на 5–10% — здатне кардинально змінити ситуацію та помітно зменшити хропіння.

Раніше експерти розповіли, що втома та брак енергії часто можуть бути пов’язані з нестачею сну. Як зазначають фахівці, це також може стати причиною ослабленої імунної ситеми та зниження продуктивності на роботі.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.