Як позбутися здуття живота та важкості у шлунку: 7 дієвих порад від гастроентеролога

Фото ілюстративне / © pixabay.com

Здуття живота, з яким стикається кожен четвертий мешканець у світі, може бути як наслідком неправильного харчування, так і сигналом серйозного захворювання. Однак у більшості випадків кілька простих змін в харчових звичках можуть допомогти позбутися цієї проблеми.

Про це пише Daily Express.

Зазвичай здуття живота — це просто зайві гази в кишечнику. Проте іноді причина серйозніша: закрепи або непереносимість якоїсь їжі.

Гастроентеролог Саурабх Сеті поділився сімома порадами щодо зменшення симптомів здуття живота та важкості у шлунку після прийому їжі.

1. Їжте повільно та ретельно пережовуйте

Сеті пояснив, що якщо їсти дуже швидко, в організм разом з їжею потрапляє повітря. Через це може здувати живіт.

Щоб цього уникнути, лікар радить добре пережовувати кожен шматочок, а також класти виделку або ложку на стіл, поки жуєте.

Ці прості дії допоможуть сповільнитися, що також дозволить дати час травній системі на обробку їжі, перш ніж ви візьмете наступний шматок.

2. Уникайте газованих напоїв

Другою порадою, якою поділився Сеті, є — відмова від газованих напоїв.

За словами лікаря, такі напої можуть так само впливати на здуття живота, як і їжа.

«Газована вода та пиво виділяють CO2 (вуглекислий газ — Ред.) у вашому кишечнику. Він затримується у вашому шлунку та травному тракті, що призводить до відчуття переповнення та тиску, який часто супроводжується відрижкою», — пояснив гастроентеролог.

Газовані напої можуть спричиняти здуття живота / © www.freepik.com/free-photo

Натомість Сеті рекомендує вибирати негазовану воду та трав’яні чаї, оскільки вони не викликають такого дискомфорту для шлунка. Ба більше, вони можуть допомогти полегшити симптоми здуття.

3. Уникайте штучних підсолоджувачів

Сеті пояснює, що штучні підсолоджувачі, як от сорбіт, ксиліт чи мальтит, містять особливі речовини — цукрові спирти. Вони не шкідливі, але наш організм погано їх засвоює. Через це вони потрапляють у товсту кишку і там починають бродити.

Це може викликати зайві гази, біль у животі та навіть пронос. Саме тому на продуктах із цими підсолоджувачами часто пишуть попередження.

Щоб перевірити, чи саме вони викликають дискомфорт, лікар радить тимчасово відмовитися від дієтичних газованих напоїв, цукерок «без цукру» та різних «легких» продуктів. Якщо після цього здуття зменшиться, значить причина саме в них.

4. Їже більше клітковини

Ще один спосіб зменшити здуття — це включення до раціону більшої кількості клітковини. Вона міститься в цільнозернових продуктах, овочах, фруктах та бобових.

Однак додавати клітковину треба обережно: різке збільшення її кількості, особливо якщо ви раніше її мало вживали, може викликати посилене бродіння в кишечнику та погіршити самопочуття.

Лікар Сеті радить збільшувати її частку повільно та обов’язково пити достатньо води — 2-3 літри на день.

5. Йдіть на прогулянку після прийому їжі

Хоча може бути привабливо впасти на диван або лягти в ліжко після їжі, особливо після ситного різдвяного застілля, насправді це найгірше, що ви можете зробити, якщо боретеся зі здуттям живота. Це відбувається тому, що лежання викликає кислотний рефлюкс (печію), оскільки шлункова кислота повертається назад у стравохід, що призводить до дискомфорту, здуття живота та можливого подразнення.

Натомість бажано прогулятися, навіть коротко по околицях, щоб покращити травлення.

«Навіть через 10 хвилин після їжі прискорюється травлення та допомагає газам рухатися (по організму) плавніше», — пояснив доктор Сеті.

6. Слідкуйте за розміром порцій

Легко переїсти під час свят, навіть самому того не помітивши. Щоб цього уникнути, лікар Сеті радить контролювати розмір порцій і, за можливості, ділити їжу на менші частини.

«Великі порції розтягують шлунок і уповільнюють його спорожнення. Замість цього вам варто спробувати менші, збалансовані прийоми їжі, які будуть розподілені протягом дня», — пояснив він.

За словами лікаря, варто контролювати розмір порцій і, за можливості, ділити їжу на менші частини / © Pexels

7. Контролюйте рівень стресу

Ще однією причиною здуття може бути стрес. Він порушує зв’язок між мозком і кишечником, уповільнює травлення та змінює мікрофлору, що веде до газу, болю чи розладів шлунка.

«Стрес стискає кишківник і посилює здуття. Допоможуть: глибоке дихання, медитація або короткі перерви», — пояснив лікар Сеті.

