ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Як позбутися жиру на талії — дієві методи

Одна з найбільших проблем під час схуднення — зменшення талії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
З віком центральна частина нашого тіла стає найбільш схильною до збільшення

З віком центральна частина нашого тіла стає найбільш схильною до збільшення / © Pixabay

Хронічний стрес підтримує високий рівень кортизолу, дієти з жорсткими обмеженнями «гальмують» метаболізм, а запалення змушує тіло віддавати пріоритет іншим функціям, а не спалюванню жиру. Саме тому у жінок жир накоплюється в області талії та живота.

Експерти радять дотримуватися простих правил, якщо хочете позбавитися жиру на талії.

Звичайно, в тандемі з тренуваннями ви схуднете швидше, але здоровий раціон — це 70% успіху.

Численні дослідження показали, що скорочення вуглеводів особливо ефективно при позбавленні від жиру в області живота, навколо органів і печінки. Низько вуглеводні дієти також призводять до швидкого зниження ваги шляхом виведення зайвої рідини. Це дає практично миттєві результати.

Цукор — це половина глюкози, половина фруктози. А фруктоза може метаболізуватися печінкою лише в певних кількостях. Коли ви вживаєте багато цукру, печінка перевантажується фруктозою і змушена перетворювати її в жир, який осідає в основному в черевній порожнині.

Правильного харчування буде недостатньо, якщо ваша фізична активність дорівнює нулю

Фізична активність допомагає підтримувати м’язову масу, яка напряму впливає на швидкість метаболізму. Найкраща стратегія — поєднання кардіо і силових вправ.

Нагадаємо, якщо ви стежите за своєю вагою, варто утриматися від вживання майонезу. Він містить багато жирів і калорій.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie