З віком центральна частина нашого тіла стає найбільш схильною до збільшення / © Pixabay

Хронічний стрес підтримує високий рівень кортизолу, дієти з жорсткими обмеженнями «гальмують» метаболізм, а запалення змушує тіло віддавати пріоритет іншим функціям, а не спалюванню жиру. Саме тому у жінок жир накоплюється в області талії та живота.

Експерти радять дотримуватися простих правил, якщо хочете позбавитися жиру на талії.

Звичайно, в тандемі з тренуваннями ви схуднете швидше, але здоровий раціон — це 70% успіху.

Численні дослідження показали, що скорочення вуглеводів особливо ефективно при позбавленні від жиру в області живота, навколо органів і печінки. Низько вуглеводні дієти також призводять до швидкого зниження ваги шляхом виведення зайвої рідини. Це дає практично миттєві результати.

Цукор — це половина глюкози, половина фруктози. А фруктоза може метаболізуватися печінкою лише в певних кількостях. Коли ви вживаєте багато цукру, печінка перевантажується фруктозою і змушена перетворювати її в жир, який осідає в основному в черевній порожнині.

Правильного харчування буде недостатньо, якщо ваша фізична активність дорівнює нулю

Фізична активність допомагає підтримувати м’язову масу, яка напряму впливає на швидкість метаболізму. Найкраща стратегія — поєднання кардіо і силових вправ.

Нагадаємо, якщо ви стежите за своєю вагою, варто утриматися від вживання майонезу. Він містить багато жирів і калорій.