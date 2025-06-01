Як позбутися жиру внизу живота жінкам після 40: корисні поради

Від розмірів талії напряму залежить самопочуття і здоров’я / © pixabay.com

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Схуднення — складний процес, особливо після 40 років. Жінки у цьому віці стикаються з втратою м’язової маси, уповільненим метаболізмом, гормональними змінами тощо.

Є декілька кроків, які допоможуть зменшити жирові відкладення на животі

Збільшити аеробну активність (кардіо)

Кардіотренування (біг, плавання, їзда на велосипеді) допомагають спалювати калорії і зменшують жирові відкладення, зокрема вісцеральний жир.

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Біг — один з ефективних способів, оскільки він активно задіює м’язи преса та сприяє загальному спалюванню жиру. Збільшення частоти серцевих скорочень прискорює метаболізм, а також допомагає підтягнути живіт і поліпшити загальне самопочуття.

Збалансоване харчування

Якщо ви намагаєтеся схуднути — харчування відіграє вирішальну роль. Щоб позбутися жиру на животі включайте в раціон фрукти, овочі, цільні зерна, нежирні білки та корисні жири. Уникайте споживання солодкої їжі, оброблених закусок і висококалорійних напоїв.

Сон і контроль над стресом

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Окрім здорового харчування та фізичних вправ, також важливо не економити на сні. Сон важливий не тільки для ваших когнітивних функцій. Він відіграє важливу роль у вашому фізичному здоров’ї, включаючи здоров’я серця та здатність схуднути.

Стрес є ще одним важливим фактором, який може заважати схуднути. Хронічний стрес може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота. Високий рівень стресу призводить до збільшення вироблення кортизолу. Це гормон, який пов’язаний з накопиченням жиру в животі. У боротьбі зі стресом допомагає медитація, йога та глибокі дихальні вправи.

Раніше ми писали, яких яких продуктів варто уникати, якщо хочете схуднути швидше. Більше про це читайте у новині.