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- Здоров’я
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Як позбутися жиру внизу живота жінкам після 40: корисні поради
З віком в тілі відбуваються природні зміни, м’язова маса зменшується, а жир накопичується, особливо навколо живота.
Схуднення — складний процес, особливо після 40 років. Жінки у цьому віці стикаються з втратою м’язової маси, уповільненим метаболізмом, гормональними змінами тощо.
Є декілька кроків, які допоможуть зменшити жирові відкладення на животі
Збільшити аеробну активність (кардіо)
Кардіотренування (біг, плавання, їзда на велосипеді) допомагають спалювати калорії і зменшують жирові відкладення, зокрема вісцеральний жир.
Біг — один з ефективних способів, оскільки він активно задіює м’язи преса та сприяє загальному спалюванню жиру. Збільшення частоти серцевих скорочень прискорює метаболізм, а також допомагає підтягнути живіт і поліпшити загальне самопочуття.
Збалансоване харчування
Якщо ви намагаєтеся схуднути — харчування відіграє вирішальну роль. Щоб позбутися жиру на животі включайте в раціон фрукти, овочі, цільні зерна, нежирні білки та корисні жири. Уникайте споживання солодкої їжі, оброблених закусок і висококалорійних напоїв.
Сон і контроль над стресом
Окрім здорового харчування та фізичних вправ, також важливо не економити на сні. Сон важливий не тільки для ваших когнітивних функцій. Він відіграє важливу роль у вашому фізичному здоров’ї, включаючи здоров’я серця та здатність схуднути.
Стрес є ще одним важливим фактором, який може заважати схуднути. Хронічний стрес може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота. Високий рівень стресу призводить до збільшення вироблення кортизолу. Це гормон, який пов’язаний з накопиченням жиру в животі. У боротьбі зі стресом допомагає медитація, йога та глибокі дихальні вправи.
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