Як правильно готувати картоплю, щоб не підвищувати цукор у крові: є один секрет

Яка картопля менше підвищує цукор у крові — варена чи запечена

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Спосіб приготування картоплі суттєво впливає на її глікемічний індекс. Зокрема, запікання може значно підвищувати цей показник, тоді як варіння та подальше охолодження допомагають його знизити.

Про це пише французьке видання 750g.

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Картопля є одним із найпоширеніших продуктів харчування, проте люди, які контролюють вагу або рівень цукру в крові, нерідко обмежують її споживання. Причина полягає у високому вмісті крохмалю, швидкість засвоєння якого залежить, зокрема, від способу термічного оброблення.

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Важливу роль відіграє і сорт картоплі. Наприклад, різновиди зі щільною м’якоттю, як-от Шарлотта або Амандін, можуть бути кращим вибором для тих, хто прагне контролювати глікемічний індекс продуктів.

Чому запечена картопля сильніше підвищує рівень цукру

Під час запікання картопля зазнає впливу високої температури, яка часто сягає 200°C. Через сухе нагрівання з бульб випаровується волога, а крохмаль стає доступнішим для травних ферментів.

У результаті глікемічний індекс запеченої картоплі може наближатися до 95. Це високий показник, який свідчить про здатність продукту швидко підвищувати рівень глюкози в крові.

Як правильно варити картоплю

Варіння у воді або приготування на парі вважають кращими способами для збереження помірнішого глікемічного індексу. На відміну від запікання, температура під час такого приготування зазвичай не перевищує 100°C.

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Фахівці радять варити картоплю цілою, не знімаючи шкірки. Це допомагає зберегти частину клітковини, яка сприяє повільнішому травленню.

Глікемічний індекс картоплі, звареної у шкірці, за наведеними даними, становить приблизно 65–70.

Як охолодження картоплі впливає на її глікемічний індекс

Ще один спосіб зменшити вплив картоплі на рівень цукру в крові — охолодити її після приготування.

Якщо зварену картоплю залишити в холодильнику щонайменше на 24 години, частина крохмалю змінює свою структуру та перетворюється на так званий резистентний крохмаль.

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Він гірше засвоюється у тонкому кишківнику та стає поживним середовищем для корисних бактерій кишкової мікробіоти.

За інформацією видання, глікемічний індекс охолодженої картоплі може знижуватися приблизно до 50. Водночас частина резистентного крохмалю зберігається навіть після повторного розігрівання.

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