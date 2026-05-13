Як правильно приймати антибіотики: сім важливих моментів

Як правильно приймати антибіотики / © unsplash.com

Реклама

Помилки під час лікування можуть знизити ефективність препарату, викликати побічні реакції та навіть призвести до стійкості бактерій до ліків. Саме тому важливо знати основні правила приймання антибіотиків і чітко дотримуватися рекомендацій лікаря.

7 головних правил приймання антибіотиків

Приймайте антибіотики лише за призначенням лікаря

Антибіотики діють тільки проти бактеріальних інфекцій. При застуді, грипі чи більшості ГРВІ вони не допомагають, оскільки ці хвороби мають вірусне походження. Самолікування може бути небезпечним і сприяти розвитку антибіотикорезистентності.

Не пропускайте дози

Щоб препарат працював ефективно, в організмі має підтримуватися стабільна концентрація діючої речовини. Тому важливо приймати ліки у той час і з тією періодичністю, яку призначив лікар.

Реклама

Не припиняйте лікування завчасно

Багато людей перестають пити антибіотики одразу після покращення самопочуття. Однак це одна з найпоширеніших помилок. Якщо перервати курс раніше часу, частина бактерій може вижити й знову спричинити інфекцію.

Звертайте увагу, антибіотики з їжею чи без

Деякі препарати потрібно приймати натще, інші — після їжі. Це впливає на засвоєння ліків та ризик подразнення шлунка. Перед початком лікування обов’язково прочитайте інструкцію або уточніть це у лікаря.

Не поєднуйте антибіотики і алкоголь

Алкоголь під час лікування антибіотиками небажаний. Таке поєднання може посилити побічні ефекти — нудоту, слабкість, головний біль або навантаження на печінку. Деякі препарати взагалі несумісні зі спиртним.

Не запивайте антибіотики всім підряд

Найкраще запивати ліки звичайною водою. Молоко може погіршувати засвоєння окремих антибіотиків, а кава та енергетики іноді підсилюють побічні реакції. Також небажано вживати грейпфрут або його сік, адже він впливає на дію деяких препаратів.

Реклама

Не використовуйте старі антибіотики повторно

Препарат, який допоміг раніше, може бути неефективним при іншій інфекції. Крім того, важливими є правильне дозування та тривалість лікування, які визначає лише лікар.

Що можна і не можна під час приймання антибіотиків

Під час курсу антибіотиків варто уважно ставитися до харчування та напоїв. Алкоголь краще повністю виключити, оскільки він підвищує ризик побічних реакцій. Молочні продукти іноді заважають засвоєнню препарату, тому їх не рекомендують вживати одночасно з ліками. Кава у великих кількостях може посилювати нервозність та пришвидшене серцебиття. А грейпфрут здатен впливати на обмін деяких медикаментів в організмі.

Що робити, якщо пропустив дозу

Якщо ви пропустили приймання антибіотика, прийміть таблетку одразу, щойно згадали про це. Але якщо вже наближається час наступної дози — не потрібно подвоювати кількість препарату. Це не покращить лікування, зате може збільшити ризик побічних ефектів.

Щоб уникнути пропусків, можна встановити нагадування на телефоні або прив’язати прийом ліків до щоденних звичок — наприклад, сніданку чи вечері.

Реклама

Коли антибіотики не допомагають

Антибіотики неефективні проти вірусів, тому вони не лікують застуду, грип чи COVID-19. Крім того, неправильне використання препаратів може призвести до антибіотикорезистентності — стану, коли бактерії перестають реагувати на лікування.

Найчастіше це трапляється через:

самолікування;

неправильне дозування;

пропуски прийому;

занадто часте використання антибіотиків;

передчасне завершення курсу.

Через це навіть звичайні бактеріальні інфекції можуть ставати складнішими для лікування.

FAQ

Чи можна скасувати антибіотики при покращенні?

Реклама

Ні. Навіть якщо симптоми майже зникли, бактерії можуть залишатися в організмі. Тому рішення про припинення лікування має приймати лікар.

Чи потрібні пробіотики?

У деяких випадках лікар може рекомендувати пробіотики для підтримки мікрофлори кишківника. Але самостійно призначати їх собі не варто.

Скільки разів на рік можна пити антибіотики?

Реклама

Чіткої норми не існує. Антибіотики потрібно приймати лише за потреби та за призначенням лікаря. Безконтрольне використання підвищує ризик розвитку стійкості бактерій до препаратів.

Новини партнерів