Як правильно пити холодну воду: лікар дав важливу пораду

Напої / © Unsplash

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У спекотні дні багато людей рятуються крижаною водою, однак така звичка може викликати неприємні симптоми. Лікар пояснив, чому надто холодні напої іноді шкодять травленню, спричиняють головний біль і не дають жодних переваг для зволоження організму.

Про це пише «Egeszseg Kalauz».

За словами лікаря Даніеля Немета з Університету Земмельвейса, дуже холодні напої можуть тимчасово сповільнювати роботу шлунка та кишківника. Через це в окремих людей виникають здуття живота, відчуття переповнення або навіть спазми.

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Найчастіше такі симптоми виникають у людей із синдромом подразненого кишківника або іншими захворюваннями травної системи, однак вони можуть з’явитися й у цілком здорових людей.

Експерт зазначає, що ризик зростає, якщо випити велику кількість дуже холодної води за короткий час.

Особливо уважними до температури напоїв варто бути людям, які страждають на мігрень, а також дітям і літнім людям.

За словами лікаря, різкий перепад температур може подразнювати нервові закінчення у горлі, що в окремих випадках здатне спровокувати головний біль або навіть напад, схожий на мігрень.

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Якої температури має бути вода

Фахівець радить віддавати перевагу прохолодній, а не крижаній воді. Оптимальною вважається температура близько 16 градусів.

Водночас лікар наголошує, що холодна вода та вода кімнатної температури однаково добре допомагають підтримувати водний баланс. Жодна з них не має переваги щодо зволоження організму.

Після фізичного навантаження температура тіла підвищується, тому дуже холодна вода створює значний температурний контраст. Саме тому медик рекомендує зачекати кілька хвилин після тренування або обрати менш холодний напій.

Чи допомагає холодна вода схуднути

Популярна думка про те, що крижана вода сприяє швидкому схудненню, має лише часткове підґрунтя.

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За словами Даніеля Немета, організм дійсно витрачає трохи енергії, щоб нагріти холодну воду до температури тіла, однак ці витрати настільки незначні, що не можуть суттєво вплинути на вагу.

Водночас достатнє споживання рідини може допомогти швидше відчути ситість і, відповідно, зменшити кількість їжі. Однак цей ефект пов’язаний із кількістю випитої води, а не з її температурою.

Як вберегтися від спеки — останні новини

Нагадаємо, аномальна спека негативно впливає не лише на фізичне, а й на психічне здоров’я. Багато людей відчувають посилення тривожності, дратівливості та панічних атак. Особливу небезпеку високі температури становлять для тих, хто приймає антидепресанти, оскільки ці препарати порушують терморегуляцію організму. Фахівці радять пити більше води, охолоджувати приміщення та звертатися по допомогу до психолога за умови посилення симптомів.

До слова, спека є серйозним стресом для серцево-судинної системи. Щоб захистити організм від перегрівання, судини розширюються, а серце починає працювати у посиленому режимі. Артеріальний тиск зазвичай падає.

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Такі зміни можуть викликати тахікардію, гіпотензію, слабкість та запаморочення, а додаткові фізичні навантаження лише наближають серце до пікових показників.

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