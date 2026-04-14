Ківі набуває популярності як один із найбільш поживних фруктів завдяки високому вмісту вітаміну С, клітковини та антиоксидантів. Експерти пояснюють, як він впливає на організм, скільки його варто їсти та чи безпечно вживати разом зі шкіркою.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За харчовими характеристиками ківі вважають універсальним продуктом. Один плід середнього розміру містить приблизно 40–50 калорій, має мінімальний вміст жиру (менше 1 г) і водночас забезпечує близько 2–3 г клітковини. Це робить його легким доповненням до раціону без суттєвого впливу на калорійність харчування.

Окрім цього, фрукт багатий на вітаміни С, К і Е, калій та антиоксиданти. Вміст вітаміну С в одному ківі може дорівнювати або навіть перевищувати добову норму, що важливо для підтримки імунної системи, засвоєння заліза та синтезу колагену. Антиоксиданти, зі свого боку, допомагають захищати клітини від ушкоджень.

Дієтологиня Нікола Ладлам-Рейн радить вживати один-два ківі на день. За її словами, така кількість дозволяє отримати користь без надлишку фруктових цукрів. Регулярне споживання може сприяти нормальній роботі кишечника завдяки поєднанню клітковини та ферменту актинідину, який допомагає розщеплювати білки й покращує травлення. Саме тому ківі інколи рекомендують як доповнення після білкової їжі.

Дослідження також показують, що вживання одного-двох ківі щодня може полегшити закрепи та покращити регулярність випорожнення кишечника. В окремих рекомендаціях, підготовлених за участі експертів Королівського коледжу Лондона, ківі названо природним засобом для підтримки травлення поряд з іншими продуктами, багатими на клітковину.

Окрему увагу привертає питання шкірки. Вона є їстівною і містить додаткову кількість клітковини та антиоксидантів — за деякими оцінками, це може збільшити загальне споживання клітковини з фрукта до 50%. Водночас через ворсисту текстуру зеленої шкірки вона може бути неприємною на смак або викликати подразнення у людей із підвищеною чутливістю. У такому разі фахівці радять обирати золоті сорти ківі, які мають тоншу і гладшу шкірку. У будь-якому разі фрукт потрібно ретельно мити перед вживанням.

Щодо сортів, зелені ківі є більш поширеними та містять більше клітковини, мають кисліший смак і нижчий рівень цукру. Золоті — солодші, менш кислі та часто містять більше вітаміну С на порцію. Вибір між ними залежить від смакових уподобань і харчових цілей.

Окрім впливу на травлення, є дані невеликих досліджень, які свідчать про можливий позитивний ефект ківі на сон. Це пов’язують із вмістом серотоніну та антиоксидантів, однак експерти наголошують: ці результати потребують подальшого підтвердження і не варто розглядати ківі як основний засіб для боротьби з безсонням.

Також ківі можуть допомагати контролювати апетит завдяки клітковині та природній солодкості. Водночас фахівці підкреслюють, що жоден продукт сам по собі не забезпечує схуднення — ефект можливий лише в межах збалансованого харчування.

Ківі також рекомендують поєднувати з продуктами, багатими на залізо, зокрема з бобовими, насінням або вівсянкою. Завдяки високому вмісту вітаміну С фрукт сприяє кращому засвоєнню цього мікроелемента.

Водночас експерти застерігають: людям, які приймають препарати для розрідження крові, варто проконсультуватися з лікарем через вміст вітаміну К. Також можливі алергічні реакції у тих, хто має чутливість до латексу, через подібність білків.

