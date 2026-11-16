Як правильно збивати температуру: коли парацетамол може серйозно зашкодити

Як правильно збивати температуру / © Pexels

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Під час гарячки та застуди дуже важливо правильно підібрати ліки та почати збивати температуру лише тими препаратами, які дадуть полегшення. Водночас потрібно пам’ятати, що мета терапії полягає в покращенні стану хворого, а не в обов’язковому досягненні ідеальних 36,6 градуса на термометрі.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Як збивати температуру у дорослих: найважливіші правила

Перед початком збивання температури до уваги потрібно брати такі показники: вік хворого, масу тіла, супутні захворювання та ліки, які вже приймаються регулярно.

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Головне правило безпеки — не поєднувати різні нестероїдні протизапальні засоби. Наприклад, одночасний прийом ібупрофену та диклофенаку не покращить ефективність жарознижувального ефекту, натомість суттєво підвищить загрозу шлункових кровотеч, утворення виразок та серйозного навантаження на нирки.

Найчастішою помилкою є міксування різних ліків задля того, аби швидше одужати. Люди п’ють гарячі порошкові чаї, антибіотики та противірусні разом. Цього робити не можна.

Парацетамол є безпечним жарознижувальним за умови правильного дозування. Зазвичай він подразнює шлунок найменше з усіх аналогів. Стандартна разова доза для дорослих становить 500–1000 мг із перервою щонайменше 4–6 годин, а добова межа найчастіше обмежується 4000 мг.

Головна небезпека полягає в ризику важкого ураження печінки у разі передозування. Особливо обережними потрібно бути людям, які зловживають алкоголем, мають захворювання печінки чи низьку масу тіла. Парацетамол не можна поєднувати з гарячими чаями проти застуди, що містять цю ж речовину.

Ібупрофен, крім жарознижувальної дії, може подразнювати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, підвищувати ризик виразок чи кровотеч, особливо у пацієнтів із гастроентерологічними проблемами.

Разова доза зазвичай становить 200–400 мг, а добова не має перевищувати 1200 мг. Препарат також впливає на нирки, тому пацієнтам зі зневодненням, блювотою, діареєю чи серцево-судинними патологіями потрібно приймати цей препарат з обережністю.

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Найкраще — фіксувати час прийому ліків на папері чи в телефоні, аби випадково не перевищити дозування. Якщо ви маєте хронічні хвороби чи інші проблеми зі здоров’ям, спершу проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж збивати температуру.

Анальгін та інші комбінації, які краще виключити

Метамізол (більш відомий як Анальгін) використовують за умов сильного болю чи стійкої високої температури, але його не можна вважати безпечним у комплексі з іншими жарознижувальними. Призначати цей препарат має лише лікар, оскільки є високі ризики небезпечного ураження системи крові — агранулоцитозу.

Якщо після прийому цього препарату у вас з’являється біль у горлі, озноб чи виразки в роті, потрібно негайно припинити прийом та звернутися до лікаря.

Крім того, категорично забороняється поєднувати між собою різні нестероїдні протизапальні засоби — наприклад, ібупрофен з аспірином, диклофенаком чи напроксеном. Це не пришвидшить падіння температури, але може спровокувати шлункові кровотечі та ускладнення з нирками.

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Пацієнтам, які п’ють малі дози аспірину для захисту серця, слід узгоджувати вибір жарознижувальних із кардіологом, оскільки ібупрофен може знижувати захисні властивості аспірину.

Коли викликати медиків через високу температуру

Якщо після прийому пігулки температура падає лише частково або знову зростає за кілька годин, це не означає, що потрібно терміново викликати лікаря — хвороба ще триває.

Допомогти організму зможуть рясне пиття, прохолодне повітря та спокій.

Невідкладної лікарської допомоги потребують ситуації, коли температура тримається на критичних позначках — 39–40 °C і вище протягом кількох днів або супроводжується стрімким погіршенням загального стану.

Також уваги лікаря потребують ситуації, коли є сплутаність свідомості, судоми, сильний головний біль, утруднене дихання, болі в грудях чи висип.

Особливої уваги потребують люди старшого віку, люди з імунодефіцитом або важкими хронічними недугами чи онкологією. Їм потрібно звертатися до лікаря вже за температури 38 °C.

Що їсти під час застуди

Нагадаємо, що під час застуди правильне харчування допомагає зміцнити імунітет, зменшити запалення та пришвидшити одужання. Видання Verywell Health рекомендує споживати курячий суп, цитрусові, ягоди, броколі, зелений чай, імбир, часник, куркуму, жирну рибу та мед.

Водночас варто обмежити кофеїн, алкоголь, оброблені продукти й дуже гостру їжу. Якщо протягом трьох днів не минає температура, важкі симптоми чи виникають проблеми з диханням, варто терміново звернутися до лікаря.

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