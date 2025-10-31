Як прогнати зимову нудьгу: дієтологи назвали шість найкращих продуктів

Те, що ми їмо, впливає на наш настрій / © Freepik

Темні ранки та холодна погода можуть впливати на наш настрій та поведінку. Експерти наголошують, що здорове харчування може стати ключовим інструментом у боротьбі з депресією та поганим настроєм. Дієтологи розповіли про шість продуктів, які допоможуть прогнати зимову нудьгу.

Про це пише The Telegraph.

Коли день стає коротшим, у людей часто псується настрій. Вони відчувають дратівливість і ніщо не приносить задоволення. Цей стан часто має назву сезонний афективний розлад (САР).

Попри те, що причина такого стану до кінця зрозуміла, експерти зазначають, що здорове харчування допомагає полегшити симптоми.

«Часто ми думаємо, що їжа впливає лише на фізичне здоров’я, але їжа може відігравати величезну роль у нашому психічному здоров’ї», — наголошує дієтологиня із «Dietitian UK» Прія Тью.

Разом з експерткою Анною Деніелс, Тью розповіла про шість продуктів, які допоможуть прогнати зимову нудьгу.

Темний шоколад

Науково доведено, що щоденне вживання темного шоколаду покращує настрій. Це відбувається тому, що він підживлює корисні кишкові бактерії, які борються з тривогою, а також знижує рівень гормону стресу.

Проте для того, щоб досягти потрібного ефекту, вам необхідно обирати шоколад, який містить щонайменше 85 відсотків какао-продуктів, та споживати лише 30 грамів на день.

Щоденне вживання темного шоколаду покращує настрій. / © www.freepik.com/free-photo

Каррі з лососем

«Жирна риба добре відома своєю здатністю покращувати психічне здоров’я та допомогати у боротьбі із депресією. Це відбувається завдяки вмісту в ній омега-3 жирних кислот, які необхідні для здоров’я мозку», — пояснила Тью.

Корисні жири Омега-3 подвійно діють на настрій: вони борються із запаленням і одночасно впливають на роботу мозку. Фахівці вважають, що саме цим і пояснюється позитивний ефект від споживання риби.

За словами Тью, рекомендується вживати одну-дві порції жирної риби по 125 грамів на тиждень. Це може бути лосось, скумбрія, анчоуси, сардини, оселедець або форель.

«Якщо ви не любите рибу, то омега-3 жирні кислоти також можна знайти в насінні чіа та волоських горіхах», — зазначає вона.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти корисні для нашого здоров’я через те, що вони мають високий вміст, що клітковини, антиоксидантів та вітамінів групи B. За словами Тью, ці речовини здатні покращувати психічне здоров’я.

Крім того, ці продукти багаті на триптофан — амінокислоту, яка необхідна організму для вироблення серотоніну — «гормону щастя».

«Цільнозернові продукти також мають низький глікемічний індекс, тобто вони забезпечують стабільне постачання енергії до мозку та сприяють стабільному настрою», — зазначила Тью.

Фахівчиня радить регулярно вживати цільнозернові продукти, такі як вівсянка або коричневі тости на сніданок. Також вдалим вибором буде кускус, кіноа, булгур чи коричневий рис.

Цільнозернові продукти корисні для нашого здоров’я / © Pixabay

Ягідний компот

«Ягоди містять флавоноїди, які захищають мозок і зменшують запалення й оксидативний стрес (дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами, що призводить до пошкодження клітин)», — пояснила дієтологиня Анна Деніелс.

Як наголосила спеціалістка, ягоди також є джерелом клітковини та вітаміну С, які допомагають врегулювати рівень цукру в крові та настрій.

Дослідження показують, що такі ягоди, як чорниці, допомагають покращити пам’ять і концентрацію, а також можуть захистити від когнітивного зниження.

Горіхи

Щоб підтримати психічне здоров’я та роботу мозку, варто їсти горіхи. Експерти радять вживати близько 40 грамів горіхів п’ять разів на тиждень.

Фахівці зазначають, що горіхи містять корисні моно- та поліненасичені жири, необхідні для мозку. До того ж такі горіхи, як мигдаль, кеш’ю та фісташки, мають триптофан — амінокислоту, яка полегшує симптоми депресії.

Водночас горіхи також багаті на магній, антиоксиданти та вітаміни групи В і Е, які захищають наші розумові здібності.

Горіхи корисні для здоров’я / © Unsplash

Пийте два літри води щодня

Підтримка водного балансу є ключовим складником психічного здоров’я. Експерти наголошують, що навіть легке зневоднення може призвести до поганого настрою та погіршення уваги та пам’яті.

Окрім вживання великої кількості води (близько двох літрів на день), фахівці радять також вживати одну-дві чашки зеленого чаю упродовж дня.

«Зелений чай може допомогти з гідратацією, і він містить амінокислоту L-теанін та антиоксиданти, які можуть мати заспокійливий ефект і можуть допомогти покращити вашу пам’ять і концентрацію», — зазначила Тью.

