Як прогулянки у лісі впливають на фізичне та ментальне здоров’я - дослідження

Ліс / © Pixabay

Тривалі прогулянки в лісі позитивно впливають на стан людей старшого віку з гіпертонією, тобто з хронічно підвищеним артеріальним тиском.

Про це пише видання Frontiers in Public Health.

Виявилось, що для помітного ефекту достатньо всього трьох днів перебування на природі. Це відкриває можливість для доступного способу підтримки нормального тиску серед людей старшого віку, адже така активність не потребує спеціального обладнання чи складних тренувань.

Хоча раніше перебування на природі асоціювали переважно з покращенням ментального здоров’я, його вплив на фізичне здоров’я досі був недостатньо вивчений. Саме тому науковці вирішили дослідити японську практику «лісового купання», яка передбачає перебування серед дерев з фокусом на диханні та усвідомленому сприйнятті навколишнього середовища. У дослідженні взяли участь 36 добровольців із гіпертонією. Третину з них випадковим чином залишили проводити час у місті, тоді як решта три дні і дві ночі перебувала в готелі в лісі.

Обидві групи виконували однакові активності: щоденні прогулянки на свіжому повітрі, медитації майндфулнес, а також дотримувалися однакового режиму харчування та сну. Проте значні зміни в стані здоров’я зафіксували лише в тих, хто перебував у лісі. Ця група також брала участь у традиційній китайській практиці цігун, що концентрується на контролі дихання та рухів, а також у чайних церемоніях. Всі ці активності були спрямовані на те, щоб учасники могли повністю налаштуватися на «лісове купання» і отримати максимальну користь від перебування на природі.

Результати дослідження показали зниження рівня C-реактивного білка в крові учасників лісової групи, що є маркером запалення. У них також спостерігався більш непостійний серцевий ритм, тобто інтервали між скороченнями серця змінювалися частіше, що пов’язують із кращою здатністю серця адаптуватися та зменшеним ризиком серцевих захворювань. Крім фізичних змін, учасники відчули поліпшення ментального стану: знизилася тривожність і підвищилася активність.

Дослідники зазначили, що перебування на природі здатне знижувати стрес, впливаючи на пов’язану з ним мозкову активність, тоді як прогулянки в місті такого ефекту не мали. Посилити користь може увага до рослинності, яка пригнічує негативні емоції та посилює позитивні переживання. Крім того, проведення часу серед дерев у дитинстві пов’язали з кращим ментальним здоров’ям та навіть із підвищенням розумових здібностей у дорослому житті.

Таким чином, всього три дні перебування в лісі з прогулянками, медитаціями, цигун і чайними церемоніями сприяють поліпшенню фізичного і ментального здоров’я людей старшого віку з гіпертонією. Ці результати підкреслюють, що «лісове купання» є доступним і ефективним методом підтримки здоров’я у літніх людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чим корисні щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Перебування серед природи має чудодійний вплив на наш організм. Особливо корисно проводити час поряд з деревами, які, здається, створені для того, щоб знімати стрес і допомагати нам почуватися краще.