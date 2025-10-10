Як "прокачати" імунітет без ліків - названо простий спосіб

Тренування — це не тільки красиве і підтягнуте тіло, а й здорова імунна система / © unsplash.com

Регулярні фізичні навантаження можуть буквально «натренувати» імунну систему — такого висновку дійшли вчені з Німеччини та Бразилії.

Як показало дослідження, опубліковане в Scientific Reports (SciRep), у людей похилого віку, які десятиліттями займаються спортом (біг, плавання, велоспорт), клітини імунітету працюють ефективніше, довше зберігають активність і рідше викликають запалення.

Дослідники порівняли лейкоцити двох груп добровольців — тренованих та провідних малорухливий спосіб життя. З’ясувалося, що у спортсменів клітини-«кілери», що знищують віруси та ракові клітини, краще адаптуються до стресу та використовують енергію економніше.

Навіть у разі впливу препаратів, що блокують імунні сигнали, їх клітини зберігали стійкість, тоді як у нетренованих швидко наставало виснаження.

Учені зазначають, що навіть 60 хвилин тренувань роблять імунітет «розумнішим»: він, як і раніше, реагує на погрози, але уникає надмірних запалень. Такий баланс, за словами авторів, може стати ключем до здорового старіння та профілактики хронічних захворювань.

