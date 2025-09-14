Вчені відкрили секрет: як без спорту подовжити своє життя

Прогулянка / © Pixabay

Навіть невеликі сплески активності протягом дня, такі як підйом сходами чи ходьба, можуть значно знизити ризик передчасної смерті, показало нове дослідження міжнародної групи вчених.

Про це пише видання EatingWell.

Нове дослідження, проведене фахівцями з Австралії, Великої Британії та США, показало, що короткі інтенсивні сплески фізичної активності, які відбуваються природно протягом дня, можуть значно зменшити ризик смерті з будь-якої причини. Так звану активність VILPA (vigorous intermittent lifestyle physical activity — короткі сплески інтенсивної активності в побуті) експерти радять інтегрувати у повсякденне життя, навіть якщо людина не займається спортом регулярно.

Вчені проаналізували дані майже 3,300 учасників віком близько 51 року, які не займалися формальними фізичними вправами. Усі носили акселерометри на зап’ястях для вимірювання інтенсивності та тривалості активності протягом дня.

Результати показали, що п’ять сплесків VILPA на день зменшували ризик передчасної смерті на 44%, а близько восьми сплесків — на 54%. Навіть короткі підйоми по сходах або інші рухові вправи тривалістю менше ніж хвилину кілька разів на день забезпечували зниження ризику на 42–47%.

Фахівці наголошують, що навіть невелика активність має значення. Наприклад, можна піднятися сходами замість ліфта, прискорити ходьбу під час прогулянки, частіше вставати з робочого місця або робити короткі вправи біля столу. Такі дії не лише зменшують ризик передчасної смерті, а й сприяють зниженню артеріального тиску, покращують мозкову активність та креативність.

Дієтолог і тренер Кеті Девідсон, яка рецензувала дослідження, зазначила: «Це ще одне підтвердження того, що будь-яка фізична активність корисна. Навіть невеликі сплески руху протягом дня можуть мати значний вплив на здоров’я та довголіття».

Науковці рекомендують не відкладати активність на «пізніше» і впроваджувати короткі сплески руху у повсякденне життя, незалежно від того, чи є можливість відвідувати спортзал.

