Існує 5 речей, які потрібно робити щоранку для прискорення метаболізму та покращення настрою. Так каже сертифікований тренер Джаррод Ноббе. Тож. щоби розігнати метаболізм і зарядитися енергією на весь день, варто звернути увагу на свою ранкову рутину. .

Про це повідомляє Eat This, Not That із посиланням на поради тренера Ноббе.

Він розповів, що ранок задає тон решті дня. Від того, як ви починаєте, залежить ваш рівень енергії, концентрація та настрій.

5 змін ранкової рутини для покращення метаболізму

Вийдіть вранці на вулицю

Вихід на вулицю на природне світло на кілька хвилин вранці допомагає регулювати циркадний ритм, який контролює сон, енергію та обмін речовин.

Денне світло спонукає організм прокинутися, підвищує рівень серотоніну, що покращує настрій, і змушує вас почуватися більш пильними. Навіть якщо ви не можете вийти на вулицю, то випийте склянку води чи чаю біля вікна.

Рухайтесь

Розтяжка, йога чи навіть коротка прогулянка прискорюють кровообіг і зміцнюють м’язи. Будь-яка руханка вранці також допомагає зменшити скутість, підтримує здоров’я суглобів і може покращити концентрацію на решту дня. Якщо часу мало, спробуйте п’ятихвилинну програму рухливості, щоб почати свій день, почуваючись сильним і гнучким.

Випийте води, а не кави після сну

Почніть день не з кави, а з води. Це допомагає відновити рідину, втрачену за ніч, і пришвидшити травлення.

Склянка води вранці підтримує зволоження, прискорює кровообіг і навіть може покращити здоров’я шкіри. Можна також додати лимон у склянку для кращого смаку.

Усвідомлене дихання

Навіть декілька глибоких вдихів можуть змінити ваше ранкове мислення. Зосередженість на диханні знімає стрес, заспокоює нервову систему і налаштовує на позитивний день.

Практикуйте дихання — вдихніть на чотири секунди, затримайтеся на чотири, видихніть на чотири і затримайтеся на чотири.

Створіть план дій на день

Початок дня з чітким планом дій допомагає сконцентруватися та мотивуватися. Це може бути проста фраза, практика вдячності або конкретна мета на день.

Записуючи це або вимовляючи вголос, ви покращуєте свій настрій і підвищуєте ймовірність того, що всі ваші плани вирішаться.

Зауважимо, що цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця

