Як пити каву, щоб схуднути: вчені назвали ідеальний час та головну умову

Кава / © unsplash.com

Реклама

Кава може бути не лише ранковим ритуалом для бадьорості, а й дієвим помічником у боротьбі за струнку фігуру. Цей напій сприяє зниженню або підтримці ваги, проте для досягнення результату необхідно дотримуватися чітких правил щодо часу його вживання.

Про це пише mdpi.

Науковці встановили, що помірне споживання кави — від 1 до 7 чашок на тиждень — допомагає зменшити загальну кількість жиру в організмі.

Реклама

Зокрема, йдеться про найбільш небезпечну вісцеральну жирову тканину та відкладення в ділянці тулуба. Кофеїн активізує процеси окислення жирів та трохи збільшує швидкість метаболізму в стані спокою, що дозволяє організму витрачати більше калорій.

Крім того, кава є природним регулятором почуття голоду. Дослідження підтверджують, що вживання напою безпосередньо перед їдою допомагає пригнічувати апетит, що автоматично веде до зменшення порцій.

Який ідеальний час для чашки кави

Час приймання кофеїну безпосередньо не спалює жир, але він впливає на критичні процеси в організмі, які за це відповідають. Експерти радять дотримуватися двох основних часових правил.

По-перше, каву варто пити за 60 хвилин до тренування. Це покращує рівень енергії та продуктивність фізичних навантажень, роблячи процес контролю ваги більш ефективним і приємним.

Реклама

По-друге, необхідно категорично уникати кофеїну у вечірній час. Вечірня кава порушує цикл сну, що негативно позначається на метаболізмі та суттєво ускладнює процес схуднення.

В чому головна умова схуднення

Сам собою напій є низькокалорійним продуктом, адже він не містить жирів чи вуглеводів. Проте додавання підсолоджувачів здатне повністю перекреслити очікувану користь.

Згідно з дослідженням 2023 року, регулярне додавання навіть однієї чайної ложки цукру в каву статистично пов’язане зі збільшенням ваги. Для тих, хто прагне схуднути, критично важливо відмовитися від добавок, які перетворюють корисний напій на джерело зайвих калорій.

