Як розпізнати авітаміноз і які продукти можуть відновити ресурси організму

Авітаміноз — це стан, за якого в організмі не вистачає одного або кількох вітамінів / © Pixabay

Нестача вітамінів взимку істотно змінює людину. Якщо в організмі не вистачає мікроелементів, необхідних для нормального обміну речовин, то людина може відчувати тягу до гірких, гострих, солодких або, навпаки, солоних страв. Також подібні зміни смаку можуть говорити про початок деяких хвороб.

Авітаміноз можна розпізнати за загальними симптомами, такими як хронічна втома, слабкість, дратівливість, проблеми зі сном, погіршення стану шкіри, волосся та нігтів, а також часті застуди.

Поширені ознаки авітамінозу

Ламке волосся й нігті. Одна з головних причин цих симптомів — недостатнє вживання біотину (вітамін В7). Їжте молочні продукти, цвітну капусту, шпинат, броколі, зернові й банани. Зверніть увагу, що ламке волосся та нігті можуть також бути симптомом анемії, тому обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати вітаміни.

Виразки в куточках і потріскані губи. Організм сигналізує вам, що йому не вистачає заліза й вітамінів групи B, які містяться в бобових, крохмалистих овочах, горіхах і цільнозернових продуктах.

Синці на ногах. Вітамін А сприяє утворенню колагену, який зміцнює кровоносні судини. Поява гематом на шкірі свідчить, що слід їсти більше броколі, полуниці, манго й апельсинів. Синці на тілі також можуть з’являтися внаслідок дефіциту вітаміну K.

Гусяча шкіра на ліктях і задній частині рук, ще звана шкірним кератозом, утворюється, якщо у вашому раціоні недостатньо цинку й, знов-таки, вітаміну А. Ці елементи можна знайти в домашній птиці, хумусі, гарбузі, солодкій картоплі й дині.

Горбисті нігті. Недолік шлункового соку провокує низьку всмоктуваність будь-яких вітамінів, тому додавайте травний фермент у їжу.

Синдром неспокійних ніг, або синдром Вілліса-Екбома. Це якщо ви відчуваєте постійну необхідність рухати ногами в стані спокою, також можете відчувати проблеми зі сном. Впоратися з цим допоможе магній.

Ослаблений імунітет. Для його зміцнення приймайте вітамін С. Виявивши в себе одну або кілька ознак авітамінозу, не поспішайте скуповувати в найближчій аптеці біодобавки й вітамінні комплекси — без правильного харчування від них мало толку.

Наїстися вітамінів із запасом теж не вдасться, бо їм потрібен здоровий кишківник для засвоєння в кров. Проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити, якого саме вітаміна/мікроелемента не вистачає, і підібрати правильне дозування.

