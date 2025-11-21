Як швидко схуднути до Нового року

Схуднути до свята можна без шкоди для здоров’я / © Credits

Реклама

Якщо до Нового року залишилося не так багато часу, а ви хочете встигнути привести себе у форму за цей час — це реально. Але пам’ятайте, краще не зловживати експрес схудненнями, адже, як відомо, будь-яка дієта стресовий процес для організму.

Звичайно, схуднути до Нового року на 10-15 кг за місяць без ризику для здоров’я у вас не вийде, але скинути кілька зайвих кілограмів і привести в норму своє харчування — легко.

Щоб швидко схуднути на Новий рік, спочатку потрібно поставити реалістичні цілі.

Реклама

Як харчуватися, щоб схуднути:

Не пропускайте сніданок

Зменшіть кількість швидких вуглеводів

Їжте білок, корисні жири та овочі

Замінюйте жирну їжу на низькокалорійну

Їжте більше овочів та фруктів

Пийте багато води

Вживайте білок. Зменшувати його не варто, треба стежити за його достатнім вмістом (зазвичай це 1 гр білка на 1 кг ваги) в раціоні. Частково замініть м’ясні продукти рибою і морепродуктами.

Які продукти варто виключити з раціону:

Фаст-фуд: картопля фрі, бургери, піца

Чипси, сухарики, крекери

Солодкі газовані напої та соки

Білий хліб

Цукерки, печиво, пончики, вафлі, тістечка, торти

Соуси, майонез, кетчуп

Маргарин, вершкове масло, рафінована рослинна олія

Сало, ковбаси, сосиски, бекон

Жирні молочні продукти, вершкове масло, вершки, морозиво

Алкоголь

Раніше ми писали про те, що потрібно їсти вранці, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.