Як швидко схуднути: три прості кроки, що гарантують результат

Швидке схуднення без шкоди абсолютно реальне

Коли ми намагаємося схуднути, часто хочемо одразу бачити результат і швидко прийти у форму. Це не завжди можливо через безліч причин.

Але є низка простих способів, які можуть пришвидшити процес, пише Healthline.

Зменшіть споживання рафінованих вуглеводів

Один зі способів швидко схуднути — скоротити споживання цукру, крохмалю або вуглеводів. Цього можна досягти завдяки дієті з низьким вмістом вуглеводів або зменшивши кількість рафінованих вуглеводів та замінивши їх цільнозерновими продуктами. Це може допомогти приборкати апетит, знизити рівень інсуліну і змусити вас схуднути.

Дослідження також показують, що дієта з низьким вмістом вуглеводів може знизити апетит, що може привести до споживання меншої кількості калорій.

Їжте білки, жири та овочі

Кожне приймання їжі повинне включати джерело білка, корисне джерело жиру, складні вуглеводи та овочі.

Білок необхідний для збереження вашого здоров’я і м’язової маси під час схуднення.

Дані свідчать про те, що вживання достатньої кількості білка може знизити апетит і масу тіла.

Дієти з достатнім вмістом білка також можуть допомогти:

зменшити нав’язливі думки про їжу на 60%

удвічі зменшити бажання перекусити пізно ввечері

почуватися ситими

До здорових джерел білка належать:

м’ясо: яловичина, курка, свинина, баранина

риба й морепродукти: лосось, форель і креветки

яйця: цілі яйця з жовтком

рослинні білки: квасоля, боби, кіноа, темпе і тофу

Низьковуглеводні та листові зелені овочі

Не бійтеся їсти багато листових зелених овочів. Вони багаті на поживні речовини, і ви можете їсти їх багато, не збільшуючи кількість калорій і вуглеводів.

Овочі, які мають бути в раціоні з низьким вмістом вуглеводів або калорій:

броколі

цвітна капуста

шпинат

помідори

брюсельська капуста

капуста

мангольд

салат

огірок

Здорові жири

Не бійтеся їсти жири. Вашому організму необхідні здорові жири незалежно від того, який план харчування ви обираєте. Оливкова олія та олія авокадо — чудовий вибір.

Інші жири, як-от масло і кокосова олія, варто використовувати лише в помірних кількостях через вищий вміст насичених жирів.

Рухайтеся

Вправи хоча й не є обов’язковими для схуднення, можуть допомогти вам позбутися зайвої ваги швидше.

Якщо вправи з додатковою вагою вам не підходять, деякі кардіо-тренування, як-от ходьба, біг підтюпцем, біг, їзда на велосипеді або плавання, дуже корисні для схуднення і загального стану здоров’я.

Їжте повільно

Швидке харчування з часом може призвести до збільшення ваги, водночас повільне харчування змушує вас почуватися більш ситими та підвищує рівень гормонів, які знижують вагу.

