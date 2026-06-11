Як швидко знизити рівень цукру після їжі: лікарі радять просту 10-хвилинну звичку

Невеличка прогулянка одразу після їжі запобігає стибкам рівня цукру в крові

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Регулярні легкі прогулянки після ситного обіду чи вечері допомагають м’язам людини активніше споживати цукор із кровотоку. Такі прості дії ефективно запобігають різким стрибкам глюкози та значно покращують загальне самопочуття без використання медикаментів.

Про дієві методи контролю рівня цукру за допомогою звичайного руху розповіла ендокринологиня Сума Гонді в інтерв’ю Verywell Health.

Важливість своєчасного руху

Експертка пояснює, що під час скорочення м’язів вони втягують цукор у клітини для отримання необхідної енергії. Це природним чином дуже швидко знижує рівень глюкози після споживання страв, особливо тих, які містять багато вуглеводів.

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Дослідження доводять, що навіть коротка фізична активність має величезне значення для здоров’я людини. Водночас час початку самої прогулянки є набагато важливішим фактором, ніж її загальна тривалість.

«Навіть 10-хвилинна прогулянка одразу після їжі може бути більш ефективною для зниження післяобіднього цукру, ніж 30-хвилинна прогулянка пізніше протягом дня», — зазначає лікарка.

Альтернативні вправи та правильне харчування

Якщо у вас немає можливості вийти на вулицю, звичайну ходьбу можна легко замінити іншими легкими вправами. Американська діабетична асоціація підтверджує високу ефективність підйому сходами, регулярних перерв на стояння або простих присідань тривалістю від 3 до 15 хвилин.

Водночас фахівці радять не забувати про правильний вибір щоденних продуктів. Для стабілізації показників дуже важливо обмежити рафіновані вуглеводи, такі як білий рис чи хліб, і надати перевагу овочам та бобовим.

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Ендокринологи рекомендують споживати їжу з високим вмістом клітковини та білка безпосередньо перед вуглеводами. Також доведено, що повноцінний здоровий сон безпосередньо пов’язаний із нижчим рівнем цукру після їжі.

Нагадаємо, дослідники виявили, що щоденне вживання лише одного великого авокадо здатне творити дива з метаболізмом і захищати організм від небезпечних хвороб. Зокрема авокадо може впливати на рівень цукру в крові.

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