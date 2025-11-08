Як шия може розповісти про стан здоров’я: лікар назвав сім симптомів, які не можна ігнорувати

Ваша шия може розповісти про стан здоров’я / © pexels.com

Реклама

Науковці виявили неочікувану закономірність: збільшення розмірів шиї може сигналізувати про небезпечні зміни в організмі. Тривалі дослідження підтверджують, що ця ознака є потенційним передвісником діабету та проблем із серцем.

Про це пише Daily Express.

У 2022 році дослідники провели повторний аналіз даних масштабного американського проєкту з вивчення серцевих захворювань — Фремінгемського дослідження серця, яке розпочалося ще у 1948 році. Метою цього перегляду було встановлення прямого зв’язку між окружністю шиї та ризиком розвитку фібриляції передсердь (ФП) — порушення серцевого ритму, яке значно збільшує ймовірність інсульту та серцевої недостатності.

Реклама

Апное сну — розлад, при якому дихання повторно зупиняється та відновлюється через розслаблення м’язів горла та блокування дихальних шляхів, також пов’язане зі збільшенням шиї, а також іншими розладами сну, які можуть призвести до серцевих захворювань та інсульту.

«Зазвичай, якщо обхват шиї чоловіка перевищує 17 дюймів (приблизно 43см), це може бути попереджувальним знаком кількох захворювань», — пояснив хірург лондонського «HealthHub» Майк Ділкс,

Ділкс зауважив, що для жінок поріг окружності шиї становить 16 дюймів (приблизно 40 см), причому збільшена шия вказує на більший вміст жиру у верхній частині тіла, а також є показником вісцерального жиру.

Водночас шия великого обхвату не завжди є поганим знаком. У спортсменів це є наслідком розвинених м’язів, і вони часто мають краще здоров’я серця і органів дихання, ніж неспортивні люди з такою ж товщиною шиї.

Реклама

Доктор Ділкс виділив сім ознак, пов’язаних з вашою шиєю, які можуть бути ледь помітною підказкою про те, що знаходиться глибше:

обвислі щоки або в’яла шия — сигнал про ризик апное сну, оскільки жирові відкладення навколо шиї можуть здавлювати дихальні шляхи, особливо в положенні лежачи;

шишка на передній або бічній частині шиї — ознака збільшення щитовидної залози (зоб);

біль у шиї — ознака розтягнення м’язів або артрит; постійний біль у шиї може сигналізувати про проблеми з хребтом, інфекції або навіть пухлини;

набряк з утрудненим ковтанням — це може бути пов’язано з дефіцитом йоду;

грудки або набряклі лімфатичні вузли збоку — зазвичай ознака інфекції, ущільнення або набряклі лімфатичні вузли також можуть свідчити про тонзиліт, сепсис або навіть рак язика;

випинання вен на шиї — сигнал про проблеми із серцем або кровообігом, такі як правостороння серцева недостатність або легенева гіпертензія;

пульсуюча грудка (пульсуюча маса) — це може бути симптомом аневризми сонної артерії.

«Інші потенційні причини включають набряк, пов’язаний з травмою, збільшену артерію щитоподібної залози або артеріовенозну мальформацію (АВМ) — аномальне з’єднання між артеріями та венами, яке може призвести до смерті, якщо його не лікувати», — зазначив лікар.

Раніше експерт назвав п’ять тривожних сигналів, які можуть сигналізувати про появу деменції.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.