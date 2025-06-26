Учені відкрили новий спосіб схуднути / © Pixabay

Дослідники зі США виявили простий спосіб впливати на рівень цукру в крові без дієт і обмежень. Потрібно просто змінити порядок, у якому ми їмо різні продукти.

Це відкриття може стати новою стратегією боротьби з ожирінням та переїданням, пише trumedical.co.uk.

Команда дослідників під керівництвом професора Майкла Снайдера вивчала, як черговість споживання поживних речовин впливає на рівень цукру в крові. У центрі уваги опинилися білки, клітковина, жири та вуглеводи. В експерименті взяли участь 55 добровольців, частина з яких мала симптоми переддіабету — стану, що підвищує ризик розвитку діабету 2 типу. Їм подавали однакову страву з рисом, який слугував джерелом швидких вуглеводів, але перед тим давали невеликі порції клітковини, білка або жиру.

У результаті з’ясувалося, якщо перед вживанням вуглеводів учасники їли клітковину або білок, то сплеск цукру в крові був значно нижчим. Жири не знижували рівень глюкози, але зменшували швидкість її підйому, що також позитивно впливало на метаболізм.

Як пояснюють дослідники, різкі коливання рівня цукру в крові вважаються один із ключових факторів розвитку ожиріння та підвищеного апетиту. Після стрімкого підйому глюкози зазвичай настає її різке падіння, що викликає сильне відчуття голоду й бажання знову щось з’їсти.

«З’їжте салат або бургер перед картоплею фрі», — радить професор Снайдер.

З його слів, така проста зміна може допомогти людям контролювати апетит, краще засвоювати їжу й знизити ризик розвитку метаболічних порушень.

