Як схуднути без щоденного підрахунку калорій: дослідники знайшли ефективний метод

Методи схуднення / © pixabay.com

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Дослідники виявили, що періодичне голодування за схемою 4:3 може бути ефективнішим, ніж постійний підрахунок калорій.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Ця стратегія передбачає 3 дні обмеження споживання калорій на 80% та 4 дні звичайного харчування. На відміну від жорстких щоденних обмежень, такий підхід легше інтегрувати в реальне життя.

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У дослідженні взяли участь 165 осіб із надмірною вагою або ожирінням. Протягом року ті, хто дотримувався режиму 4:3, у середньому втратили 7,7 кг, тоді як учасники зі звичайною дієтою — 4,8 кг.

Учені з Університету Колорадо порівняли дві групи:

Періодичне голодування (4:3) — втрата 7,6% ваги за рік.

Щоденне обмеження калорій — лише 5% втрати.

«Наскільки нам відомо, конкретної комплексної програми, зосередженої на IMF 4:3, не існує. Тож я хочу попрацювати над тим, як розробити це для впровадження в клініках і громадських програмах, доступних для людей, і зробити це чимось, що вони можуть собі дозволити» — заявив епідеміолог фізичної активності Даніель Остендорф.

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