Як сидяча робота руйнує хребет: ефективні способи захистити спину і шию від болю

Як сидяча робота руйнує хребет / © pexels.com

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Міжхребцева грижа та інші розлади опорно-рухового апарату перетворилися на буденність, з якою найчастіше стикаються люди середнього віку. Головними рушіями цих хронічних станів залишаються багатогодинне сидіння, дефіцит фізичної активності та спонтанний, занадто інтенсивний спорт. Як наш спосіб життя впливає на спину та кістки?

Про це пише Egészség Kalauz.

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Сидяча робота, брак руху та проблеми з хребтом: як сучасний спосіб життя руйнує нашу спину

За даними внутрішнього дослідження угорської мережі MozgásKlinika, 56% опитаних респондентів потерпають від тривалих проблем з опорно-руховим апаратом, при цьому понад половина з них працює в офісному або сидячому форматі.

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Масштаб проблеми насправді є глобальним. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, різноманітні патології суглобів та хребта мають 1,7 мільярда людей по всьому світу. Біль у попереку є однією з провідних причин втрати працездатності: якщо 2020 року від нього страждали 619 млн людей, то вже до 2050 року його матимуть 843 млн людей.

Водночас у ВООЗ наголошують, що біль у спині не завжди тотожний грижі: приблизно у 90% випадків неможливо виявити єдину конкретну анатомічну причину.

Типовий сценарій для більшості активних людей — багатогодинне сидіння перед монітором та виснажливе тренування раз на тиждень, яке мало б компенсувати сидячий спосіб життя. Такий контраст лише шкодить суглобам та зв’язкам. Окрім болю в попереку, стрімко зростає кількість скарг на біль у шиї, суглобах та плечах.

Не всі люди мають можливість потрапити до лікарів, адже хтось живе надто далеко, а в когось у місті чи селі лікаря немає взагалі. Втім, і у великих містах записатися до потрібного фахівця буває непросто. Більшість пацієнтів звертаються по медичну допомогу занадто пізно — коли біль починає заважати нормальному сну, хатнім справам та виконанню професійних обов’язків. Насправді ж ключем до збереження здоров’я є саме завчасна профілактика та помірні, але системні навантаження.

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«Мета полягає не в тому, щоб кожен став професійним спортсменом, а в тому, щоб тіло перебувало у формі, достатній для щоденних навантажень», — зазначає засновниця та головна спеціалістка MozgásKlinika Сентіваньї Ріта.

Міжхребцева грижа: що з нею робити

У разі виникнення дискомфорту потрібно якнайшвидше визначити проблему та розпочати терапію, поки проблемний стан не почне прогресувати. Наприклад, якщо у вас є грижа, це не означає, що вам точно доведеться робити операцію. У більшості випадків лікарі віддають перевагу консервативному лікуванню — персоналізованому комплексу ЛФК та мануальній терапії.

Всі ваші етапи лікування та спорт мають бути лише за дозволом лікаря. Головна порада реабілітологів — змінити підхід до власного тіла: не чекати затяжних нападів болю, а впроваджувати регулярну розминку, робити паузи під час сидіння та контролювати щоденний рівень навантажень.

Що треба знати про міжхребцеву грижу та інші болі в шиї

Патологія виникає через пошкодження зовнішнього волокнистого кільця диска, через яке випинається внутрішнє гелеподібне ядро. Біль та заніміння з’являються лише тоді, коли це випинання починає тиснути на нервові закінчення.

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При поперековій грижі біль зазвичай віддає в сідницю, стегно чи навіть стопу, також ви можете відчувати слабкість у нозі. Якщо ви маєте шийну грижу, дискомфорт поширюється на плечовий пояс та руки. Будь-яка напруга, зокрема кашель, може посилювати неприємні відчуття.

Головними причинами виникнення гриж є природне зношування та втрата вологи міжхребцевих дисків з віком. Ситуацію погіршують підйом важких речей, надмірна вага, куріння, генетика та малорухомий спосіб життя.

Якщо біль у спині супроводжується розладами сечовипускання, онімінням ділянки промежини або різкою втратою сили в ногах чи руках, терміново зверніться до лікаря.

У більшості випадків організм може самостійно зменшити запалення та частково компенсувати випинання. Лікування полягає в грамотному знеболенні та курсі лікувальної фізкультури.

Помірні навантаження, такі як прогулянки чи спеціальна гімнастика, значно прискорюють одужання. У гострому періоді будь-які інтенсивні тренування припиняють, а повертатися до атлетики чи активного спорту можна лише під контролем реабілітолога.

Нерідко у людей, які багато працюють за комп’ютером чи смартфоном, сильно болить шия. Біль часто викликає звичайне перенапруження м’язів, яке помилково плутають із грижею. Однак якщо біль супроводжується занімінням кінцівок та триває тижнями — це привід терміново відвідати лікаря.

Аби захистити свій хребет, регулярно змінюйте позу за робочим столом, підніміть монітор на рівень очей, більше ходіть пішки та опануйте безпечну техніку підйому важких предметів.

Чи викликає сидяча робота варикоз

Нагадаємо, варикозне розширення вен виникає через дисфункцію венозних клапанів і зворотний відтік крові. Сидяча робота не є першопричиною хвороби, проте суттєво підвищує ризики її розвитку: тривале сидіння без руху знижує роботу «м’язової помпи», сповільнює циркуляцію та створює додатковий тиск на стінки судин.

Серед інших чинників розвитку варикозу флеболог Владислав Горбовець називає генетичну схильність, вік, надмірну вагу та гормональні коливання.

Через сидячий спосіб життя можуть з’являтися такі симптоми, як набряки, важкість у ногах та видимі вени. Для профілактики варто робити регулярні перерви, виконувати розминку, більше ходити та використовувати компресійні панчохи. У разі прогресування захворювання оптимальним рішенням є малоінвазивна операція ендовенозного зварювання.

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