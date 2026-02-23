Як цукор впливає на організм і чи треба від нього відмовитись

Цукор / © pixabay.com

Цукор — це з’єднання фруктози та глюкози, які створюють сахарозу. Коричневий цукор — це той же звичайний білий, але з додаванням патоки, яка додає відтінок і присмак.

Дієтологи умовно ділять цукор на дві категорії — хороший і шкідливий. Хороший — це фруктоза і лактоза. А ось звичайний цукор в піску або рафінаді, який ми купуємо в магазині — вважається шкідливим. Такий цукор також міститься в соках, газованій воді, солодощах, оброблених продуктах.

Як вживання цукру впливає на здоров’я

Цукор слугує джерелом енергії для організму, та якщо його забагато — це може негативно позначитися на самопочутті.

Мозок, м’язи, серце, нервова система залежні від глюкози (простий цукор, моносахарид), яка бере участь у синтезі білків та жирів, підтримує стабільну роботу нервової системи, температуру тіла й інше.Також цукор стимулює вивільнення дофаміну, «гормону задоволення», який може покращити настрій та зняти напруження.

Надмірне споживання може спричинити:

ожиріння

підвищення рівня глюкози в крові

розвиток інсулінорезистентності (зменшення чутливості тканин до інсуліну, внаслідок чого підвищується ризик виникнення цукрового діабету 2 типу)

дисбаланс мікрофлори кишківника

проблеми з травленням

хронічні запальні процеси в організмі

підвищення рівня тригліцеридів (стан, коли в крові накопичується надлишок жирів)

синдром надмірного бактеріального росту (стан, при якому в тонкому кишківнику збільшується чисельність бактерій)

неалкогольну жирову хворобу печінки (жирова дистрофія печінки, що може виникнути через надлишок фруктози, яка метаболізується у печінці)

Яка безпечна денна норма цукру для дорослої людини

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), безпечна норма доданого цукру для дорослої людини — не більше 10% від загальної калорійності денного раціону. Це приблизно 50 грамів або 10 чайних ложок цукру з денним споживанням 2000 кілокалорій.

Оптимально обмежити споживання доданого цукру до 5%.

Якщо цукор споживати в межах норми, він є корисним джерелом енергії для мозку та всього організму. Натомість його регулярний надлишок підвищує ризик розвитку захворювань.

Раніше експерти повідомили, що надмірне вживання солодкого може призвести до погіршення якості сну, стрибків рівня цукру в крові, млявості та голоду.