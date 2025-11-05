Як цитрусові допомагають швидше одужати у разі застуді: корисні поради від експертів

Застуда

Навіть звичайний нежить може вибити з колії. Але є продукт, який допомагає організму швидше відновитися та перемогти вірус — це цитрусові.

Про користь апельсинів, лимонів і мандаринів розповіли дієтологи, пише Radio Club.

Фахівці наголошують: правильне харчування не замінює ліки, але може стати надійним союзником ослабленого організму.

«Харчування — це не просто набір калорій. Ми можемо обирати їжу, яка допомагає нам відновлюватися швидше», — пояснює клінічний дієтолог Мішель Рейджер.

Саме цитрусові посідають перше місце серед природних помічників при застуді.

Вітамін С стимулює імунну систему, допомагає лейкоцитам ефективніше боротися з вірусами та підтримує здоров’я слизових оболонок. Це не ліки, але він може полегшити перебіг застуди й прискорити видужання.

Флавоноїди — речовини, що регулюють запалення.

Зокрема:

гесперидин зміцнює судини та зменшує запалення;

нарингін допомагає клітинам відновлюватися;

кверцетин має противірусну дію проти респіраторних інфекцій.

«Коли запальна реакція надто сильна, симптоми тривають довше. Флавоноїди допомагають організму заспокоїтись і швидше повернутись у норму», — зазначає кардіолог-дієтолог Мішель Раутенштейн.

Чому важлива рідина

Цитрусові містять велику кількість води, що допомагає уникнути зневоднення, яке часто супроводжує застуду. Разом із рідиною організм отримує електроліти — натрій, калій, магній, які підтримують сили під час хвороби.

Дієтологи радять поєднувати цитрусові з іншими корисними продуктами:

імбир і мед — зменшують запалення;

кисломолочні продукти — підтримують мікрофлору;

часник і цибуля — природні антисептики;

теплий бульйон — зволожує та насичує організм поживними речовинами.

Разом ці продукти допомагають організму швидше подолати застуду й відновити сили.

Нагадаємо, пацієнтам із тривалим COVID (постковідним синдромом) не можна починати займатися спортом без консультації лікаря, оскільки фізична активність чи стрес можуть погіршити стан та мати «негативні наслідки для здоров’я». Британські медики також застерігають від прийому високих доз вітамінів D, C та цинку, наголошуючи, що передозування може завдати значної шкоди організму.