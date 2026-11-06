ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Як убезпечити себе від хвороби печінки — корисні поради

Печінка щодня виконує багато важливих функцій, тому її варто підтримувати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Печінка виконує безліч важливих для нашого життя справ

Печінка виконує безліч важливих для нашого життя справ / © Credits

Печінка щодня наполегливо працює, щоб виробляти поживні речовини, фільтрувати токсини, а також регулювати рівень цукру в крові. І хоча цей орган здатен до самовідновлення, не варто нехтувати здоров’ям.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

Якщо печінка здорова — організм отримує енергію, правильно перетравлює їжу, має збалансований білковий склад крові, стабільний рівень багатьох гормонів, мікроелементів тощо. Якщо хвора — страждає все тіло. Одним з головних інструментів для контролю здоров’я органу є печінкові проби.

Печінкові проби — група біохімічних показників крові, які характеризують стан та функцію печінки і які можуть змінюватися задовго до появи клінічних ознак (симптомів) ураження цього органу.

До факторів, які збільшують ризик підвищення рівня печінкових ферментів, відносять:

  • зловживання алкоголем

  • деякі ліки, трави та вітамінні добавки

  • цукровий діабет

  • сімейний анамнез захворювань печінки

  • гепатит

Як зберегти свою печінку здоровою:

  • уникайте надмірного вживання алкоголю

  • не використовуйте негерметично запаковані голки для ін’єкцій чи предмети, забруднені кров’ю

  • споживайте здорову їжу

  • контролюйте рівень цукру в крові, зокрема при цукровому діабеті

  • повідомляйте свого лікаря про прийом будь-яких ліків, трав та добавок

  • слідкуйте за своєю вагою

  • регулярно займайтеся спортом

Продукти для підтримки печінки:

  • Хрестоцвіті овочі. Броколі, рукола та цвітна капуста містять сульфорафан, що захищає гепатоцити від окиснювального пошкодження

  • Харчові волокна. Висівки, бобові та цільні злаки зв’язують жовчні кислоти в кишківнику, сприяючи розвантаженню печінки

  • Нежирні білки. Біла риба, індичка та яєчний білок забезпечують організм амінокислотами без надмірного насичення ліпідами

  • Зелень. Шпинат і петрушка багаті на хлорофіл, який допомагає нейтралізувати важкі метали та пестициди

Раніше повідомлялося, що популярна в осінньому меню цибуля-порей виявилася не лише універсальною кулінарною приправою, а й потужним джерелом рослинних сполук для підтримки здорової роботи печінки та кишківника.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie