Печінка виконує безліч важливих для нашого життя справ / © Credits

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Печінка щодня наполегливо працює, щоб виробляти поживні речовини, фільтрувати токсини, а також регулювати рівень цукру в крові. І хоча цей орган здатен до самовідновлення, не варто нехтувати здоров’ям.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Якщо печінка здорова — організм отримує енергію, правильно перетравлює їжу, має збалансований білковий склад крові, стабільний рівень багатьох гормонів, мікроелементів тощо. Якщо хвора — страждає все тіло. Одним з головних інструментів для контролю здоров’я органу є печінкові проби.

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Печінкові проби — група біохімічних показників крові, які характеризують стан та функцію печінки і які можуть змінюватися задовго до появи клінічних ознак (симптомів) ураження цього органу.

До факторів, які збільшують ризик підвищення рівня печінкових ферментів, відносять:

зловживання алкоголем

деякі ліки, трави та вітамінні добавки

цукровий діабет

сімейний анамнез захворювань печінки

гепатит

Як зберегти свою печінку здоровою:

уникайте надмірного вживання алкоголю

не використовуйте негерметично запаковані голки для ін’єкцій чи предмети, забруднені кров’ю

споживайте здорову їжу

контролюйте рівень цукру в крові, зокрема при цукровому діабеті

повідомляйте свого лікаря про прийом будь-яких ліків, трав та добавок

слідкуйте за своєю вагою

регулярно займайтеся спортом

Продукти для підтримки печінки:

Хрестоцвіті овочі. Броколі, рукола та цвітна капуста містять сульфорафан, що захищає гепатоцити від окиснювального пошкодження

Харчові волокна. Висівки, бобові та цільні злаки зв’язують жовчні кислоти в кишківнику, сприяючи розвантаженню печінки

Нежирні білки. Біла риба, індичка та яєчний білок забезпечують організм амінокислотами без надмірного насичення ліпідами

Зелень. Шпинат і петрушка багаті на хлорофіл, який допомагає нейтралізувати важкі метали та пестициди

Раніше повідомлялося, що популярна в осінньому меню цибуля-порей виявилася не лише універсальною кулінарною приправою, а й потужним джерелом рослинних сполук для підтримки здорової роботи печінки та кишківника.

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