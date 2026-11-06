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- Здоров’я
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Як убезпечити себе від хвороби печінки — корисні поради
Печінка щодня виконує багато важливих функцій, тому її варто підтримувати.
Печінка щодня наполегливо працює, щоб виробляти поживні речовини, фільтрувати токсини, а також регулювати рівень цукру в крові. І хоча цей орган здатен до самовідновлення, не варто нехтувати здоров’ям.
Про це пише видання egeszsegkalauz.
Якщо печінка здорова — організм отримує енергію, правильно перетравлює їжу, має збалансований білковий склад крові, стабільний рівень багатьох гормонів, мікроелементів тощо. Якщо хвора — страждає все тіло. Одним з головних інструментів для контролю здоров’я органу є печінкові проби.
Печінкові проби — група біохімічних показників крові, які характеризують стан та функцію печінки і які можуть змінюватися задовго до появи клінічних ознак (симптомів) ураження цього органу.
До факторів, які збільшують ризик підвищення рівня печінкових ферментів, відносять:
зловживання алкоголем
деякі ліки, трави та вітамінні добавки
цукровий діабет
сімейний анамнез захворювань печінки
гепатит
Як зберегти свою печінку здоровою:
уникайте надмірного вживання алкоголю
не використовуйте негерметично запаковані голки для ін’єкцій чи предмети, забруднені кров’ю
споживайте здорову їжу
контролюйте рівень цукру в крові, зокрема при цукровому діабеті
повідомляйте свого лікаря про прийом будь-яких ліків, трав та добавок
слідкуйте за своєю вагою
регулярно займайтеся спортом
Продукти для підтримки печінки:
Хрестоцвіті овочі. Броколі, рукола та цвітна капуста містять сульфорафан, що захищає гепатоцити від окиснювального пошкодження
Харчові волокна. Висівки, бобові та цільні злаки зв’язують жовчні кислоти в кишківнику, сприяючи розвантаженню печінки
Нежирні білки. Біла риба, індичка та яєчний білок забезпечують організм амінокислотами без надмірного насичення ліпідами
Зелень. Шпинат і петрушка багаті на хлорофіл, який допомагає нейтралізувати важкі метали та пестициди
Раніше повідомлялося, що популярна в осінньому меню цибуля-порей виявилася не лише універсальною кулінарною приправою, а й потужним джерелом рослинних сполук для підтримки здорової роботи печінки та кишківника.