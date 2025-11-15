Як уникнути діабету: експерти назвали три прості зміни способу життя, щоб знизити ризик виникнення хвороби

Фахівці назвали три способи профілактики діабету / © ТСН.ua

Діабет 2 типу загрожує мільйонам людей у світі. Високий рівень цукру в крові може призвести до серйозних ускладнень, включаючи захворювання нирок та проблеми з ногами. Фахівці розкрили три ключові зміни у розпорядку дня, які здатні запобігти появі цього небезпечного діагнозу.

Про це пише The Mirror.

Організація «Diabetes UK» стверджує, що поєднання трьох важливих змін у способі життя може знизити ризик розвитку діабету 2 типу приблизно на 50%.

Експерти назвали три основні способи профілактики цього захворювання:

правильне харчування;

фізична активність;

схуднення, якщо ви страждаєте на ожиріння.

Британські фахівці стверджують: половина людей, яким загрожує діабет 2 типу, можуть уникнути хвороби або відкласти її, якщо будуть правильно харчуватися, слідкувати за вагою та об’ємом талії. Також важливо регулярно займатися спортом і просто більше рухатися протягом дня.

Спеціалісти радять швидко ходити або робити інші вправи протягом 30 хвили, п’ять разів на тиждень. Якщо часу обмаль — вам варто розділити ці 30 хвилин на три короткі 10-хвилинні проміжки.

Фахівці наголошують, що довге сидіння або лежання також підвищує ризик виникнення діабету, тому вони радять частіше вставати, робити розтяжки та побільше рухатися, навіть якщо ви сидите за столом чи дивитеся телевізор.

Також вони радять робити вибір на користь здорового харчування: слід обирати напої без доданого цукру; споживати їжу, багато на вуглеводи та клітковину, таку як макарони з цільної пшениці; зменште споживання червоного або обробленого м’яса.

Що стосується фізичної активності, благодійна організація пропонує більше прогулюватися.

«Якщо певний час не були активними, встановіть собі реалістичних цілі, такі як 10-хвилинна прогулянка після прийому їжі», — зауважили спеціалісти.

Згідно з порадами Національної служби здоров’я (NHS), дорослим людям віком від 19 до 64 років потрібно робити вправи щонайменше 2,5 години на тиждень, якщо вони помірні (наприклад, швидка ходьба). Або можна 1 годину 15 хвилин займатися інтенсивно (наприклад, бігати). Найкраще розподілити ці тренування на 4-5 днів протягом тижня.

Як зауважують фахівці, ці прості зміни вашого способу життя, можуть знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Проте вони наголошують, що не кожен фактор ризику може знаходиться під вашим контролем.

Раніше вчені з’ясували, що зайвий жир в області талії може підвищувати ризик погіршення пам’яті та концентрації у жінок після менопаузи.

Дослідники зазначають, що вісцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів, запускає хронічне запалення і знижує чутливість до інсуліну, а падіння рівня естрогену після менопаузи посилює негативний вплив на мозок.

