Як відрізнити грип від звичайної застуди: головний симптом, який одразу все покаже
Грип відрізняється від звичайної застуди тим, що в перші два дні хвороби зазвичай немає нежитю.
За словами лікарів, для грипу характерна висока температура — до 39–40 градусів, часто з сильним ознобом. Нежить у перші два дні практично не з’являється — це головна ознака грипу, яка відрізняє його від більшості інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Закладеність носа зазвичай починає турбувати лише на третій день після підйому температури.
За словами експертки, сухість і першіння в горлі можуть виникнути одразу, а потім перерости в кашель і біль у горлі. Ще одна неприємна особливість грипу — сильна інтоксикація організму, що проявляється слабкістю, сонливістю, втратою апетиту, нудотою та навіть блюванням.
Якщо хвороба протікає без ускладнень, гостра фаза триває приблизно чотири-п’ять днів. Після цього самопочуття поступово покращується.