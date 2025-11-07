Як врятувати шкіру взимку: п’ять ключових продуктів, які повернуть обличчю сяйво та еластичність

Експерти назвали п’ять простих продуктів, які допомагають покращити стан шкіри взимку / © Associated Press

З настанням холодних місяців багато хто з нас помічає, що наша шкіра починає ставати сухою, стягнутою або тьмяною. Різкі перепади температур, вітер і низька вологість можуть звести нанівець усі ваші зусилля з догляду. Експерти зазначають, що допомогти розв’язати цю проблему можуть прості продукти, які є у кожному супермаркеті.

Про це пише Daily Express.

Експертка зі здоров’я та догляду за шкірою Ріса Фоммачан з «Landys Chemist» наголошує для того, щоб підтримати своє здоров’я взимку важливо приділити значку увагу своєму раціону.

Фахівчиня пояснила, що продукти, багаті на вітамін С, антиоксиданти та корисні жири, допомагають виробляти колаген і утримувати вологу, борючись із запаленнями. Додатково вітаміни D і C (у добавках) зменшують запалення та зневоднення.

Експерти розповіли про п’ять ключових продуктів, які варто додати до свого щоденного меню для того, щоб зберегти шкіру здоровою та сяючою упродовж холодної пори року.

Ківі

Ківі — це невеликий, але надзвичайно корисний фрукт, який є справжнім джерелом вітаміну С.

Цей вітамін необхідний для вироблення колагену, який допомагає зберегти шкіру еластичною та розгладити дрібні зморшки.

Взимку, коли шкіра страждає від холоду та сухого повітря в приміщеннях, ківі посилює природний захист і підтримку вашого організму.

Батат

Батат багатий на бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А (також відомий як ретинол). Цей вітамін відіграє ключову роль у підтримці гладкості та здоров’я шкіри, оскільки він стимулює оновлення клітин. Це допомагає ефективно боротися з тьмяністю та лущенням — типовими проблемами, які виникають під час холодної зими.

Чорниця

Чорниці наповнені антиоксидантами, такими як антоціани. Ці речовини допомагають захистити клітини шкіри від оксидативного стресу, спричиненого забрудненням, впливом ультрафіолету та опаленням приміщень.

Також ці антиоксиданти зменшують запалення та допомагають підтримувати яскравий колір обличчя, протидіючи почервонінню та подразненню, які часто виникають взимку.

Авокадо та броколі

Авокадо є чудовим джерелом корисних жирів та вітаміну Е, які необхідні для зміцнення шкірного бар’єра та утримання вологи. Це запобігає сухості та зберігає шкіру м’якою та еластичною навіть у найсухіших умовах. Водночас броколі, насичене вітаміном С, К та сульфорафаном, активно зменшує запалення, захищає клітини від шкідливого впливу навколишнього середовища та підтримує синтез колагену.

Звісно, саме лише харчування не вирішить усіх проблем, адже зима вимагає комплексного догляду за шкірою. Холодне повітря, низька вологість та центральне опалення ускладнюють утримання вологи шкірою, тому підтримка водного балансу є критично важливою.

Експерти радять не лише пити багато води та правильно харчуватися, а й регулювати температуру води в душі та не зловживати пілінгом, оскільки ці фактори можуть додатково пошкодити шкірний бар’єр.

