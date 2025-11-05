Як вживання солодощів б’є по важливому органу та підриває здоров’я

Зловживання цукром може призвести до низки проблем, відомих як метаболічний синдром / © Pixabay

Багато людей пов’язують вживання солодощів зі збільшенням ваги, ожирінням. Однак лікарі вказують на ще один негативний ефект вживання солодкого.

Про це пише eVnExpress.

Експерти під час досліджень з’ясували, що солодощі не лише пов’язані зі збільшенням ваги та діабетом, а й вважаються серйозною загрозою для здоров’я нирок.

Споживання великої кількості глюкози збільшує всмоктування натрію в тонкому кишківнику, що призводить до накопичення солі в організмі. Це змушує нирки працювати інтенсивніше, щоб вивести надлишок солі, що з часом може сприяти їхньому навантаженню.

Крім того, цукор пригнічує вироблення оксиду азоту (NO), сполуки, яка допомагає кровоносним судинам розслаблятися і розширюватися. Продукти з високим вмістом цукру можуть призвести до звуження кровоносних судин і підвищення кров’яного тиску та сприяти розвитку захворювань нирок. Це може прискорити прогресування хронічної ниркової недостатності. Зокрема, фруктоза може підвищувати рівень кальцію та оксалату в сечі, сприяючи утворенню кристалів оксалату кальцію, а це призводить виникнення каменів у нирках. Якщо не діагностувати ці камені, вони можуть закупорювати сечовивідні шляхи та серйозно погіршувати функцію нирок.

Для захисту здоров’я нирок рекомендується обмежити споживання солодких продуктів, як-от газовані напої, фруктові соки в пляшках, цукерки, шоколад, печиво та солодкі снеки. Крім того, сухофрукти, консервовані фрукти та упаковані приправи варто вживати з обережністю через їхній потенційно високий вміст цукру.

Натомість обирайте фрукти з низьким вмістом цукру, як-от лайм, маракуя, апельсини, грейпфрути, яблука та папая. Щоб ще більше підтримати здоров’я нирок, зменште щоденне споживання цукру, підтримуйте здорову вагу, контролюйте рівень цукру в крові та артеріальний тиск, регулярно займайтеся спортом.

Раніше учені з’ясували, що тривала дія забрудненого повітря порушує обмін речовин, підвищуючи ризик розвитку інсулінорезистентності, ожиріння і діабету другого типу.