Як їсти макарони й не поправлятися: секрети стрункої фігури без жорстких дієт

Як їсти макарони, щоб не поправлятися / © www.freepik.com/free-photo

Макарони — це не просто «порожні калорії». Якщо вибрати якісний продукт і правильно його приготувати, така страва стане потужним джерелом корисних вуглеводів, які дають енергію та підтримують відчуття ситості впродовж тривалого часу. Особливо це стосується макаронів із твердих сортів пшениці. Вони мають нижчий глікемічний індекс, більше клітковини та менше впливу на рівень цукру в крові.

Вибирайте макарони із твердих сортів пшениці. Вони краще засвоюються, довше перетравлюються і не викликають різких стрибків цукру.

Контролюйте порцію. Дієтологи рекомендують з’їдати за раз не більше ста грамів макаронів. Цього буде достатньо, щоб наситити свій організм, але не переїдати.

Готуйте до стану «аль денте». Тобто макарони мають бути злегка недоварені. Так вони матимуть нижчий глікемічний індекс, що значно корисніше для фігури та загального здоров’я.

Додавайте овочі, а не соус. Замість вершкового масла чи майонезних соусів краще використати тушковані овочі, оливкову олію, зелень і в’ялені томати. Такі інгредієнти значно смачніші та корисніші для організму.