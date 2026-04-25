Як їсти цукор і худнути: нутриціолог розповів, чому не варто боятися солодкого

Багато людей вважають, що їсти цукор під час схуднення не можна. Однак цукор — одна з природних потреб організму для здорового функціонування. Чи можна їсти цукор, якщо хочете скинути небажані кілограми?

Фітнес-тренер та нутриціолог Віктор Мандзяк розповів, чи варто панічно боятися цукру під час схуднення.

Чи можна їсти цукор під час схуднення: всі «за» і «проти»

Фітнес-тренер та нутриціолог пояснив, якщо цукор міститься у фруктах, овочах і ягодах — тобто це сахароза, фруктоза та глюкоза, що є в цих корисних продуктах, він не шкодить процесу схуднення.

Як і цукор-рафінад, адже це фактично однакова речовина. Справа у кількості цукру, яку споживають люди.

«Так, ми знаємо, що у фруктах багато корисних речовин, крім цукру. Насправді, в них міститься небагато цукру, але багато вітамінів, мінералів, клітковини та води. Цукор має особливість — у ньому немає вітамінів та мінералів», — розповідає нутриціолог.

Мандзяк пояснює, що солодкий смак — єдиний, який людина любить з народження. Адже материнське молоко солодке, бо містить лактозу. Всі інші смаки людина навчається любити пізніше.

Якщо вживати цукор дозовано, враховуючи, що людина любить солодкий смак, це зробить харчування смачнішим та значно кориснішим. Також вживання цукру в правильній мірі знижує ризики зриву та покращує піддатливість організму до здорового харчування.

Коли людина дотримується норми цукру, враховуючи його в кожному продукті, зокрема й у фруктах, вона зможе худнути, не відмовляючись від солодкого.

«Експериментальні дані показують, що дозована кількість цукру без переїдання разом з високою руховою активністю не призводить до жирового гепатозу, не погіршує ліпідний профіль крові та не призводить до деменції», — ділиться Віктор Мандзяк.

У тих, хто споживає цукор у межах норми, дослідження не виявили змін якості шкіри.

«У медіа часто перебільшується роль харчових цукрів у глікації шкіри. Хоча молекули, що походять від вуглеводів, відіграють певну роль у глікації, немає жодних доказів того, що у здорових людей харчові цукри (які не еквівалентні рівню глюкози, що циркулює в нашій крові) викликають збільшення зморшок на шкірі», — пишуть дослідники.

ВООЗ радить не перевищувати доданий цукор у кількості понад 10% від калорійності раціону. Це максимум 50 г цукру на день з усіх продуктів — сніданку, вечері, перекусів тощо. Вміст цукру має рахуватися з кожного продукту.

Це умова для тих, у кого здорова вага. Людям з надмірною вагою та ожирінням потрібно звертатися до лікарів, аби регулювати свій раціон індивідуально.

Цукор не має суттєвого поганого впливу на здоров’я. До зайвої ваги та інших проблем призводить неправильна кількість цукру в раціоні.

Які продукти та напої допомагають схудненню

Допомогти схудненню можуть деякі продукти та напої. Серед них — кава, за умови, якщо вживати її за 60 хвилин до тренування. Максимальна доза — 7 чашок на тиждень, тобто чашка кави на день.

Також у схудненні допомагають цитрусові — вони прискорюють обмін речовин, сприяють швидшому розщепленню жирових відкладень та регулюють метаболічні процеси.

Під час схуднення радять пити і напої з імбирем, корицею та лимоном. Корисно вживати також легкі трав’яні настої з м’яти, ромашки, меліси.