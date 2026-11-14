Як за допомогою їжі захистити організм від вірусів

Холодна пора року впливає на фізичне та психологічне здоров'я людини / © Credits

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З настанням холодів більшість за звичкою починає запасатися вітамінами C і D, проте сезонні недуги все одно нерідко атакують нас.

Про це пише видання Vogue.

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Добавки можуть бути корисними помічниками, особливо коли йдеться про вітамін D, проте фундаментом міцного здоров’я завжди залишається повноцінний раціон.

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«Отримати достатню кількість вітаміну D виключно з їжі складно: у природі він міститься в небагатьох продуктах (яєчних жовтках, жирній рибі, печінці) та й то в помірних концентраціях. Моя головна порада: оскільки вітамін D жиророзчинний, приймайте його разом із порцією корисних ліпідів — яйцями, натуральним йогуртом або жменею горіхів, щоб покращити його засвоєння», — коментує нутріциологиня Мез Пекгем.

Також експертка радить звернути увагу на джерела природного вітаміну C: ківі, свіжі чи заморожені ягоди, цитрусові та солодкий перець. Організм не вміє самостійно накопичувати цей вітамін про запас, тому його надходження має бути постійним.

Ще один ключовий мінерал сезону — цинк:

Він бере участь у роботі імунних клітин і захищає слизові оболонки

Шукайте його в морепродуктах, устрицях, червоному м’ясі, гарбузовому насінні, нуті та горіхах

Часто білок сприймають лише крізь призму фітнесу та м’язової маси, проте для імунітету він критично важливий.

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«Брак протеїну не зробить вас автоматично вразливими до першого ж вірусу, але саме з амінокислот тіло синтезує антитіла, формує імунні клітини та регенерує тканини під час відновлення після хвороби», — наголошує Мез Пекгем.

Сезонне меню неможливо уявити без зігрівальних спецій і трав. Імбир, куркума та часник володіють доведеними протизапальними властивостями:

Імбир: містить гінгероли — потужні антиоксиданти з вираженою протизапальною дією.

Куркума: багата на куркумін, який активно знижує маркери системного запалення в організмі.

Часник: джерело сполук сірки, зокрема аліцину, що підтримує бар’єрні функції організму.

Раніше ми писали про звички, які допоможуть підтримати імунітет у сезон застуд. Більше корисних порад читайте у новині.

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